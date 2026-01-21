Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 16:33

«Замахнулся на господство»: военкор оценил идею Совета мира Трампа

Военкор Коц: Трамп замахнулся на мировое господство

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Трамп замахнулся на мировое господство, сообщил военкор Александр Коц. Таким образом он оценил текст хартии Совета мира, который продвигает Трамп.

Проще говоря, [Трамп] единолично будет решать, кто прав, а кто виноват. Поправки к уставу тоже должен одобрить Трамп. Судя по тексту хартии, американский президент замахнулся чуть ли не на мировое господство, — написал он.

Он отметил, что как бы ни ругали ООН, у постоянных членов Совбеза хотя бы есть право вето. При этом он добавил, что в Совете мира им будет обладать только Трамп, который закрепляет за собой одностороннее право одобрять и отклонять, разрешать и запрещать, казнить и миловать. Также он подчеркнул, что в работе Совета Трамп будет руководствоваться, в первую очередь, интересами США.

Ранее сообщилось, что администрация Трампа требует с каждой страны минимум $1 млрд за постоянное место в Совете мира по сектору Газа. Американский лидер планирует самолично решать, кого брать в организацию.

Позже заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что создание США «Совета мира» по сектору Газа противоречит принципам доктрины Монро. Он отметил, что основание этой организации подтверждает желание Трампа иметь сферы влияния за пределами Западного полушария.

Александр Коц
Дональд Трамп
военкоры
мир
