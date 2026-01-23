Владимир Путин в ходе посещения Московского физико-технического института Президент пообщался со студентами, аспирантами и их научными руководителями

Путин назвал гибридную микроэлектронику шансом для рывка России Путин: у России есть потенциал для шага вперед в гибридной микроэлектронике

Российские научные разработки в сфере гибридной микроэлектроники могут стать для страны возможностью сделать шаг вперед в развитии отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Московский физико-технический институт. Глава государства ознакомился с исследовательской работой вуза и планами его развития.

Президент в пятницу посетил МФТИ, где ректор вуза Дмитрий Ливанов представил ему структуру университета, основные направления научных исследований и перспективы дальнейшего развития Физтеха. Он отметил, что гибридная микроэлектроника в ближайшее время не сможет полностью заменить традиционную, однако подчеркнул значимость соответствующих разработок и конкурентоспособность России в этой сфере.

Да, и это шанс для нас, может быть, сделать такой шаг вперед, — подчеркнул президент.

Ранее Путин на совещании заявил, что нужно нарастить усилия по созданию российской платформы в области микроэлектроники. Он отметил, что вопрос неоднократно обсуждали и в публичном поле, и в закрытом формате. Необходимо усиливать те преимущества, которыми Россия обладает в этой области. Президент также призвал расширить работу ученых с компаниями и реальным сектором производства.