21 января 2026 в 05:58

В ГД озвучили, сколько дней могут продлиться следующие новогодние каникулы

Депутат Бессараб: следующие новогодние каникулы могут продлиться до 11 дней

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Следующие новогодние каникулы — с 2026 на 2027 год — могут составить 11 календарных дней, включая 31 декабря 2026 года. Это всего на один день меньше, чем продолжительность прошедших 12-дневных праздников, озвучила прогноз в беседе с ТАСС член думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб («Единая Россия»).

По ее предварительным расчетам, в 2026 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных дней, а в 2027 году — 249 рабочих и 116 дней отдыха. Окончательное решение и официальное постановление правительства с календарем выйдут только в конце 2026 года.

На 2027 год можно предположить, что продолжительность новогодних праздников составит 11 календарных дней с учетом 31 декабря 2026 года, — указала она.

Продолжительность нерабочего периода определяется не только фиксированными праздниками с 1 по 8 января, но и тем, как выходные дни совпадают с этим промежутком и переносятся внутри года. Рекордные 12-дневные каникулы, по словам Бессараб, могут повториться только через шесть лет — в 2032 году.

Ранее клинический психолог частной практики Юлия Моисеева оценила идею перевода россиян на четырехдневную рабочую неделю. По ее словам, двух выходных не хватает на качественный отдых. Специалист отметила, что зачастую у людей не остается времени на себя.

