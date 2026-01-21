В ГД озвучили, сколько дней могут продлиться следующие новогодние каникулы Депутат Бессараб: следующие новогодние каникулы могут продлиться до 11 дней

Следующие новогодние каникулы — с 2026 на 2027 год — могут составить 11 календарных дней, включая 31 декабря 2026 года. Это всего на один день меньше, чем продолжительность прошедших 12-дневных праздников, озвучила прогноз в беседе с ТАСС член думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб («Единая Россия»).

По ее предварительным расчетам, в 2026 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных дней, а в 2027 году — 249 рабочих и 116 дней отдыха. Окончательное решение и официальное постановление правительства с календарем выйдут только в конце 2026 года.

На 2027 год можно предположить, что продолжительность новогодних праздников составит 11 календарных дней с учетом 31 декабря 2026 года, — указала она.

Продолжительность нерабочего периода определяется не только фиксированными праздниками с 1 по 8 января, но и тем, как выходные дни совпадают с этим промежутком и переносятся внутри года. Рекордные 12-дневные каникулы, по словам Бессараб, могут повториться только через шесть лет — в 2032 году.

