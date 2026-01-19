Психолог оценила инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю Психолог Моисеева: двух выходных не хватает на качественный отдых

Двух выходных не хватает на качественный отдых, заявила «Вечерней Москве» клинический психолог частной практики Юлия Моисеева. Она отметила, что у людей не остается времени на себя.

Человеку нужно общение и возможность качественно провести время с близкими. Чаще всего один из дней уходит именно на встречи с друзьями и родственниками. Это, конечно, можно было бы назвать отдыхом, но, к сожалению, часто общение тоже забирает моральные силы, — рассказала Моисеева.

Психолог подчеркнула, что для полноценного отдыха необходимо получать новые эмоции — гулять, заниматься хобби и ходить в новые места. По ее словам, в рабочие дни людям не хватает именно новизны.

Ранее психолог Милана Орехова рассказала, что введение шестидневной рабочей недели может привести к увеличению конфликтов в семьях. Кроме того, по ее словам, существует риск столкнуться со снижением эффективности труда.