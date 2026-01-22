Позор Волочковой, камбэк Пугачевой, война Сереги: топ скандалов недели

Актриса Яна Поплавская публично оскорбила балерину Анастасию Волочкову, а уехавшая из РФ народная артистка СССР Алла Пугачева собралась вернуться на сцену. Какие еще громкие звездные скандалы потрясли страну на этой неделе?

Поплавская и Джигурда обидели Волочкову

50-летие заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой стало не праздником, а полем битвы. Свой юбилей 20 января балерина отметила концертом в камерном зале театра на Цветном бульваре. Журналист Андрей Малахов поздравил артистку в эфире своего шоу.

После актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале обрушилась с критикой на федеральный канал, заявив, что там чествуют «порочных женщин», а не героев. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» грубо высказалась о юбилярше и назвала происходящее дичью.

«Стыдно, ужасно стыдно. Но что мы можем сделать с генералитетом центральных каналов? Простите нас, герои! Простите, вдовы, простите, матери и дети погибших бойцов. Не мы эту дичь творим», — написала актриса.

Поплавская не уточнила, о ком из артисток она говорила. В тот же день поздравляли также певиц Ольгу Бузову, Ирину Аллегрову и актрису Ингеборгу Дапкунайте.

При этом ранее актриса возмущалась поведением Волочковой, называя его трешем. В 2024 году Поплавская в Telegram-канале осудила пьяные танцы Волочковой с актером Никитой Джигурдой и посоветовала балерине «завязать с алкоголем», а также не снимать себя на видео во время возлияний.

Анастасия Волочкова выступает на своем концерте «Анастасия Волочкова — Юбилей 50 лет» в Театре на Цветном в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Кстати, Джигурда на концерт Волочковой не пришел. По словам актера, его не пустила супруга Марина Анисина из-за ревности.

«Моя Богиня Анис, узнав, что я еду поздравлять Волочкову, устроила грандиозный скандал и выкатила мне ультиматум. Если я поеду на юбилей, Анисина подает на развод и выставляет мои вещи, чтобы я с ними переехал жить к Волочковой!» — признался артист в блоге.

Пугачева вернется на сцену летом?

Главная музыкальная интрига недели — возможный камбэк Аллы Пугачевой. По данным Mash, 76-летняя Примадонна может начать давать закрытые концерты уже летом. Официальных причин нет, но в Сети кипят споры: то ли соскучилась по сцене, то ли семье нужны средства.

Музыкальный критик Павел Рудченко оценивает возможный гонорар певицы за вечер в 100 млн рублей. Интересно, что в то же время у ее супруга, Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в 2026 году резко сократилось количество концертов в Европе. Совпадение? Поклонники думают, что нет.

Как сообщается на сайте по продаже билетов, юморист будет плотно работать лишь в феврале, марте и августе. Концертов в остальные месяцы у него не запланировано.

Что за скандал разгорелся между Гордон и Серегой

Еще один крупный скандал на этой неделе случился после выхода в эфир шоу «Выжить в Стамбуле» на телеканале ТНТ. Участники «звездной команды» юрист Екатерина Гордон и рэпер Серега (настоящее имя Сергей Пархоменко) начали выяснять отношения в своих соцсетях.

Все началось с того, что Серега выложил скрины переписки, где Гордон предлагала сговор против других участников.

Екатерина Гордон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гордон ответила жестко: усомнилась в его мужских качествах и записала музыкальный дисс на мотив хита «Черный бумер». В нем рэпера сравнили с «"Запорожцем" с пробегом», который лишь «грезит иномарочным успехом». Битва только набирает обороты.

