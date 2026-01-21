Русская Барби, Джигурда, цветы от дочки: как отметила юбилей Волочкова

Анастасия Волочкова отметила 50-летний юбилей концертом в Москве. «Прима-балерина всея Руси», как она любит себя называть, решила показать, что все еще может удивить публику. Сцена утопала в белых розах, именинница демонстрировала свои фирменные шпагаты, но зрители решили, что ей нужно завязывать с танцами. На юбилейном концерте побывали корреспонденты NEWS.ru.

Почему Волочкову любят зумеры

За полтора часа до начала мероприятия около театра собралась толпа — почти все, как и мы, были с букетами белых роз разной ценовой категории и размера. Рядом с нами стояла компания зумеров — от 18 до 25 лет. Они тоже, как оказалось, пришли посмотреть на Волочкову: продемонстрировали билеты в партер.

«Нам нравится, как она танцует, а еще смешно общается с публикой. Жаль, Волочкова еще не попробовала себя в стендапе, ей бы не было равных», — сокрушалась одна из зрительниц в ответ на вопрос, что ей нравится в балерине.

Зумеры составляли чуть меньше половины от всей публики. Были среди зрителей и бабушки, которые специально к юбилею балерины разоделись в праздничные наряды. Они признались, что не платили за вход.

«Нам билеты достались бесплатно: мы занимаемся распространением косметики в одной компании, куда специально для пенсионеров передали билеты на Волочкову. Я давно не была на балете, очень хочется посмотреть», — сообщила нам одна из женщин.

Анастасия Волочкова выступает на своем концерте «Анастасия Волочкова — Юбилей 50 лет» в Театре на Цветном в Москве Фото: Владимир Астапкови/ РИА Новости

Сама Анастасия часто говорит, что приглашает определенную часть своей аудитории на концерты бесплатно. Контрамарки на ее юбилейное шоу достались пенсионерам, малоимущим и многодетным. Чтобы мест в зрительном зале хватило на всех поклонников балерины, по ее просьбе за две недели до концерта организаторы приостановили продажу билетов на сайте.

Для всех остальных, кто хотел увидеть знаменитые шпагаты вживую, цена составляла от 1500 рублей в партер до 4500 рублей на вип-диванчики.

Почему Джигурда не приехал к Волочковой

Среди гостей праздничного мероприятия был заявлен Никита Джигурда. По словам Волочковой, он обещал исполнить две песни на концерте. С Анастасией они недавно помирились после ссоры из-за слитого в Сеть откровенного видео. Отношения наладились на съемках шоу «Звезды под капельницей».

Однако шоумен проигнорировал вечеринку. По предположениям самой Волочковой, его могла не пустить на шоу жена фигуристка Марина Анисина, ревнуя мужа к балерине.

Поздравили ли Волочкову мама и дочь

В 19:30 зрителей начали запускать в зал. В Театре на Цветном — он камерный — всего 500 мест. Балерина в своем выступлении продемонстрировала все, что умеет, — в шпагатах и поддержках недостатка не было. В паузах между номерами выступали ее друзья из танцевальных шоу, а также артисты других жанров. Спела песню и Татьяна Тузова, которую называют русской Барби.

Актриса Анна Калашникова устроила в зале перекличку, чтобы узнать, кто из каких городов приехал на концерт Волочковой. Оказалось, что посмотреть на знаменитую балерину приехали со всей России, в том числе из Владивостока и Луганска. Балерина принимала поздравления и цветы от друзей и поклонников. К финалу концерта сцена утопала в букетах.

Исполнив последний танцевальный номер — вариацию на тему «Кармен» — со своим партнером Марчелом, юбилярша приступила ко второй части программы — запела: Анастасия называет себя первой поющей балериной России. Пока одни зрители гадали, работает Волочкова вживую или под «фанеру», другие заявляли, что «ей нужно завязывать с танцами — и петь», потому что у балерины «очень душевный репертуар».

Анастасия Волочкова на своем концерте «Анастасия Волочкова — Юбилей 50 лет» в Театре на Цветном в Москве Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Перед очередным номером Анна Калашникова преподнесла Анастасии сюрприз — «букетик из Питера». Зрители в зале пошутили, что, может быть, это цветы от Ксении Собчак. Волочкова заявила, что не удивилась бы. На самом деле букет белых роз оказался от мамы и дочери Анастасии. Примечательно, что у балерины с родственниками натянутые отношения, Волочкова называет мать и дочь «своими по крови, но чужими» людьми. Незадолго перед юбилеем они отписались в соцсетях от Анастасии. Тем удивительнее, по ее словам, было получить этот букет. Пока балерина читала поздравление, она плакала.

«Дорогая мама, поздравляем тебя с юбилеем, творческих успехов на всех площадках, о которых ты мечтаешь. Крепкого здоровья духа и тела. Искренне твои: Ариадна, Никита и мама», — написали родственники в открытке.

Поздравила Волочкову и Ольга Фролова — гражданская жена известного журналиста Отара Кушанашвили. Она исполнила для Анастасии песню. А после номера позвала на сцену самого Отара.

«Уникальное свойство Анастасии — влюблять в себя людей за восемь секунд: я считал секундомером. Анастасия выдерживает все — ее бранят, а она держит оборону. Знаю о ее проблемах, знаю, сколько людей ее не любят, не понимая одного — она им не желает зла. Она имеет право на счастье», — заключил Кушанашвили.

Поздравил Волочкову и ее партнер по танцам Марчел. Он исполнил песню, которая, по словам Анастасии, ей очень нравится.

В финале концерта Волочкова вместе с Фроловой исполнили новую песню «Моя Россия». Ранее Анастасия говорила в интервью NEWS.ru, что она очень любит родину и никогда бы не смогла эмигрировать.

С кем сейчас встречается Волочкова

Ответила балерина на вопрос и о том, какие у нее отношения с партнером Марчелом. Волочкова уже не в первый раз отдыхает с ним на Мальдивах, этот год не стал исключением. «Мы близки по духу. Уже спали в одной постели, ели из одной тарелки. Но между нами ничего нет такого», — объяснила Анастасия.

Спросили журналисты и о букете от некоего друга, фото подарка которого Волочкова выложила в соцсетях. Всем было интересно знать, встречается ли она с этим мужчиной.

«Десять лет мы знакомы, он замечательный друг, и я его очень люблю. Но мое сердце свободно. Любить я могу человека, друга, находиться в отношениях романтических, сексуальных — но я свободная женщина. Человека, с которым я могу создать крепкий настоящий союз, на данный момент у меня нет», — призналась балерина.

В конце вечера друзья преподнесли имениннице торт, украшенный свечками в виде цифры 50. Анастасия решила загадать два желания перед тем, как задует свечи, по одному на каждую цифру. Но не раскрыла какие. «Пусть это останется в секрете», — сказала Волочкова.

Читайте также:

«У меня зависимость»: Волочкова о конфликте с родными, эмиграции, пенсии

Чулки, мини, молодые бойфренды: как пытается омолодиться 67-летняя Мадонна

Могут и посадить: почему Долиной лучше не возвращаться в Россию