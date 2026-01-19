Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 15:01

Волочкова объяснила, зачем уезжала в Лондон

Волочкова была вынуждена остаться в Лондоне после незаконного увольнения

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что после незаконного увольнения из Большого театра была вынуждена остаться в Лондоне и получила приглашение поработать в 18 спектаклях от художественного руководителя Английского национального балета Дерека Дина. Она призналась, что не может жить без России, никогда не смогла бы эмигрировать и рада, что вернулась на родину после заступничества Юрия Григоровича.

Я люблю Россию, я счастливая балерина и счастливая женщина, для меня большая гордость быть настоящей, великой русской балериной. Я вынуждена была остаться в Лондоне, когда меня незаконно уволили из Большого театра. Меня пригласил Дерек Дин, художественный руководитель Английского национального балета, предложил мне 18 спектаклей в Королевском Альберт-холле. Меня вернул в Россию Юрий Григорович, прилетев за мною лично в Лондон — за руку вернул в Большой театр, где он восстанавливал балет «Лебединое озеро». Это была вынужденная иммиграция, но слава Богу, что я вернулась в Россию, — сказала Волочкова.

Ранее Волочкова заявила, что очень любит петь, в особенности лирические композиции. Знаменитость призналась, что, если бы ей пришлось оставить балет, она бы хотела реализоваться как певица.

Анастасия Волочкова
балерины
балет
Лондон
