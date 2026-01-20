Ей и без мужа хорошо! Волочковой — 50: самые яркие фото примы за 25 лет

Ей и без мужа хорошо! Волочковой — 50: самые яркие фото примы за 25 лет

Сегодня, 20 января, исполняется 50 лет Анастасии Волочковой. Она называет себя «великой русской балериной». Свой юбилей артистка отмечает на сцене, говорит, что когда танцует, то чувствует себя по-настоящему счастливой. В ближайшее время Волочкова, по ее собственному признанию, не собирается замуж, ей и так хорошо живется. Каждую зиму в январе она выезжает на Мальдивы, где отдыхает, а заодно фотографирует свои фирменные шпагаты. В этом году Анастасия отправилась на курорт с приятелем-танцором Марчелом Абабием, с которым выступает в спектаклях. Они не только наслаждались отпуском, но и репетировали.

Балерина признается, что «зависима от физической нагрузки», поэтому никогда не пропускает танцевальные классы. В ее репертуаре несколько шоу, а кроме того, Анастасия строит карьеру певицы.

По мнению Волочковой, ее жизнью управляет «его величество случай». Также считает, что притягивает к себе все хорошее, потому что не отвечает злом на зло, не мстит за предательство и остается добрым человеком при любых обстоятельствах. В планах у Анастасии новый спектакль, для которого уже готов сценарий, вскоре она порадует им публику.

Самые яркие кадры балерины на сцене и в жизни — в галерее NEWS.ru.