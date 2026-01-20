Ей и без мужа хорошо! Волочковой — 50: самые яркие фото примы за 25 лет
Анастасия Волочкова в 2024 году
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Сегодня, 20 января, исполняется 50 лет Анастасии Волочковой. Она называет себя «великой русской балериной». Свой юбилей артистка отмечает на сцене, говорит, что когда танцует, то чувствует себя по-настоящему счастливой. В ближайшее время Волочкова, по ее собственному признанию, не собирается замуж, ей и так хорошо живется. Каждую зиму в январе она выезжает на Мальдивы, где отдыхает, а заодно фотографирует свои фирменные шпагаты. В этом году Анастасия отправилась на курорт с приятелем-танцором Марчелом Абабием, с которым выступает в спектаклях. Они не только наслаждались отпуском, но и репетировали.
Балерина признается, что «зависима от физической нагрузки», поэтому никогда не пропускает танцевальные классы. В ее репертуаре несколько шоу, а кроме того, Анастасия строит карьеру певицы.
По мнению Волочковой, ее жизнью управляет «его величество случай». Также считает, что притягивает к себе все хорошее, потому что не отвечает злом на зло, не мстит за предательство и остается добрым человеком при любых обстоятельствах. В планах у Анастасии новый спектакль, для которого уже готов сценарий, вскоре она порадует им публику.
Самые яркие кадры балерины на сцене и в жизни — в галерее NEWS.ru.
Анастасия Волочкова в 2025 году
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Анастасия Волочкова в 2024 году
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Анастасия Волочкова в 2023 году
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анастасия Волочкова в 2023 году
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Анастасия Волочкова в 2020 году
Фото: adim Tarakanov/Global Look Press
Анастасия Волочкова в 2019 году
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Анастасия Волочкова в 2015 году
Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press
Анастасия Волочкова в 2014 году
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Анастасия Волочкова в 2011 году
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Анастасия Волочкова выступает на своем юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце в 2010 году
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Анастасия Волочкова в 2009 году
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Анастасия Волочкова в 2007 году
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Волочкова в 2004 году
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Анастасия Волочкова в 2002 году
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Анастасия Волочкова и Евгений Иванченко в балете «Дон Кихот» в 2001 году
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости