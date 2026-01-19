Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 19:10

Джигурда подал в суд на владельца маркетплейса

Никита Джигурда Никита Джигурда Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Артист Никита Джигурда обратился в Пресненский районный суд Москвы с исковым заявлением по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации в адрес владельца точки выдачи маркетплейса, передает MK.RU. От комментариев шоумен отказался.

Джигурда обратился в судебные органы с иском против индивидуального предпринимателя, управляющей точкой доставки товаров одного из крупных онлайн-рынков. Предприниматель ранее была сотрудницей администрации Большелугского сельского поселения в Иркутском регионе, теперь она развивает собственный бизнес в индустрии дизайна виртуальных заказов.

Ранее Джигурда заявил, что гонорар за участие в рехаб-шоу «Звезды под капельницей» равняется его пенсии за 20 лет. По его словам, он мог бы получить еще больше денег, если бы согласился на скандал с балериной Анастасией Волочковой, тоже принимавшей участие в проекте.

До этого Джигурда заявил, что не смог получить наследство своей подруги Людмилы Браташ из-за давления со стороны мафии. По словам артиста, к смерти Браташ может быть причастен ее водитель Дмитрий Куронов.

Нижний Новгород
Россия
Роспатент
губернаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей
Российская ПВО не позволила четырем украинским дронам долететь до цели
Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто
Легендарный модельер из Италии ушел из жизни
Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю
Диброва опубликовала видео в едва прикрывающем грудь бикини на Крещение
Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро
Более 700 тысяч мужчин в Казахстане прошли скрининг по гинекологии
Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко
Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Рыбный пирог с горбушей по старинному сибирскому рецепту на каждый день
Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться
Раскрыто, сколько россияне потратили на видеоигры в 2025 году
Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше
Семилетний украинец застрелил соседку из охотничьего ружья
Слоеные бантики с сахаром и корицей — выпечка за 20 минут
«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала умное слово
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.