Джигурда подал в суд на владельца маркетплейса

Артист Никита Джигурда обратился в Пресненский районный суд Москвы с исковым заявлением по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации в адрес владельца точки выдачи маркетплейса, передает MK.RU. От комментариев шоумен отказался.

Джигурда обратился в судебные органы с иском против индивидуального предпринимателя, управляющей точкой доставки товаров одного из крупных онлайн-рынков. Предприниматель ранее была сотрудницей администрации Большелугского сельского поселения в Иркутском регионе, теперь она развивает собственный бизнес в индустрии дизайна виртуальных заказов.

Ранее Джигурда заявил, что гонорар за участие в рехаб-шоу «Звезды под капельницей» равняется его пенсии за 20 лет. По его словам, он мог бы получить еще больше денег, если бы согласился на скандал с балериной Анастасией Волочковой, тоже принимавшей участие в проекте.

До этого Джигурда заявил, что не смог получить наследство своей подруги Людмилы Браташ из-за давления со стороны мафии. По словам артиста, к смерти Браташ может быть причастен ее водитель Дмитрий Куронов.