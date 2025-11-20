Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 16:18

Джигурда раскрыл гонорары в шоу «Звезда под капельницей»

Джигурда заявил, что ему заплатили 20-летнюю пенсию за участие в рехаб-шоу

Никита Джигурда Никита Джигурда Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актер Никита Джигурда заявил, что гонорар за участие в рехаб-шоу «Звезды под капельницей» равняется его пенсии за 20 лет. По его словам, которые приводит Super.ru, он мог бы получить еще больше денег, если бы согласился на скандал с балериной Анастасией Волочковой, тоже принимавшей участие в проекте.

Если бы мой любимый [актер] Стас Садальский и [актер] Оскар Кучера знали, сколько нам с Настей [Волочковой] заплатили за участие в этом шоу, в этом спектакле, то сами бы захотели поучаствовать — тем более что все было под контролем, договорено. Да, были импровизации, но я получил сумму, эквивалентную 20 годам моей пенсии — я же пенсионер!заявил он.

Ранее сообщалось, что участие в шоу помимо Джигурды принимают боец MMA Александр Емельяненко, певица Маша Малиновская и звезда «Пацанок» Hofmannita. Первый сезон реалити-шоу вышел на канале «Пятница» 14 ноября

Позже стало известно, что Волочкова досрочно покинула проект «Звезды под капельницей». По словам артистки, это было ее собственное решение, которое она приняла из-за конфликта с трэш-блогером Александром Габаром.

шоу-бизнес
Анастасия Волочкова
Никита Джигурда
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист ответила, на сколько может подорожать электроника из-за техсбора
Захарова резко ответила на слова Каллас о помощи Украине
Участники ММФ БРИКС из Сенегала поделились ожиданиями от форума
Известный преступник-каннибал вышел на свободу на 50 лет раньше
Логистическая катастрофа ВСУ, провал в ДНР: новости СВО к вечеру 20 ноября
Госдума приняла закон об изменении НДС в России с 2026 года
Захарова вступилась за военкора после инцидента в Армении
Подросток убил отца кувалдой и рассказал об этом родственникам
На Украине раскрыли, с кем Зеленский встретился в Киеве
Названо число конфискованных автомобилей, которые отправили на СВО
Раскрыты шансы Залужного стать президентом Украины
Переезд в США, возвращение в эфир, долг за капремонт: как живет Юлий Гусман
Медуза-убийца: россияне привезут домой из Малайзии прах своего сына
На Украине раскрыли детали законспирированной жизни Миндича
Россиянку оштрафовали за публикацию гадальной карты
Лукашенко поручил МТЗ создать лучший в мире супертрактор
Раскрыто, о чем ЕС попросит Россию после завершения конфликта на Украине
Бывшая жена известного футболиста требует от него 6 млн рублей
«Повторит судьбу Ефремова»: адвокат высказался о нарушениях Кокорина
«Мы создали модель»: как на ММФ БРИКС формируют локальный культурный код
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.