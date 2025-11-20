Джигурда раскрыл гонорары в шоу «Звезда под капельницей» Джигурда заявил, что ему заплатили 20-летнюю пенсию за участие в рехаб-шоу

Актер Никита Джигурда заявил, что гонорар за участие в рехаб-шоу «Звезды под капельницей» равняется его пенсии за 20 лет. По его словам, которые приводит Super.ru, он мог бы получить еще больше денег, если бы согласился на скандал с балериной Анастасией Волочковой, тоже принимавшей участие в проекте.

Если бы мой любимый [актер] Стас Садальский и [актер] Оскар Кучера знали, сколько нам с Настей [Волочковой] заплатили за участие в этом шоу, в этом спектакле, то сами бы захотели поучаствовать — тем более что все было под контролем, договорено. Да, были импровизации, но я получил сумму, эквивалентную 20 годам моей пенсии — я же пенсионер! — заявил он.

Ранее сообщалось, что участие в шоу помимо Джигурды принимают боец MMA Александр Емельяненко, певица Маша Малиновская и звезда «Пацанок» Hofmannita. Первый сезон реалити-шоу вышел на канале «Пятница» 14 ноября

Позже стало известно, что Волочкова досрочно покинула проект «Звезды под капельницей». По словам артистки, это было ее собственное решение, которое она приняла из-за конфликта с трэш-блогером Александром Габаром.