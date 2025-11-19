Скандал на шоу «Звезды под капельницей»: чем отличились Волочкова, Джигурда

Первый выпуск шоу «Звезды под капельницей» на телеканале «Пятница!» закончился скандалом. Участники проекта погуляли на вечеринке, напились, у Анастасии Волочковой произошел конфликт с блогером Габаром, и она покинула проект. Что случилось в первой серии, в чем реальные причины ухода Волочковой, что сообщили на телеканале — в материале NEWS.ru.

В чем суть шоу «Звезды под капельницей»

Канал «Пятница!» заявил шоу «Звезды под капельницей» как социальный эксперимент. Его цель заключается в том, чтобы помочь медийным личностям избавиться от пристрастия к зависимостям, возможно, начать жизнь заново. Реабилитацией участников занимаются нарколог Василий Шуров и его команда.

Для участия в шоу пригласили шоумена Никиту Джигурду, балерину Анастасию Волочкову, блогеров Рому Желудя, Диану Астер и Габара, телеведущую Машу Малиновскую, актрису Евгению Осипову, известную по главной роли в сериале «Доярка из Хацапетовки», а также рэпера и участницу шоу «Пацанки» Hofmannita (Анна Михеева). По условиям проекта в течение восьми недель участники живут в загородном особняке на закрытой территории и под присмотром специалистов пробуют избавиться от зависимости.

Какую провокацию устроили звездам в начале шоу

Участники шоу приехали в загородный дом, прошлись по красной дорожке под прицелами фотокамер, пообщались друг с другом. Для Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды стало сюрпризом появление друг друга на шоу. В прошлом у них был крупный конфликт, и они не общаются.

Организаторы оставили участников одних. На территории проходила частная вечеринка, звезды к ней присоединились и напились. Доктор Шуров предупредил, что это провокация. Поведение героев, по его мнению, должно показать, кто из них действительно готов избавиться от пагубной привычки. Однако спиртным угостились все.

Волочкова припомнила Джигурде все скандальные ролики с ее участием, которые он, по словам Анастасии, публиковал в интернете.

«Ты опозорил меня. Ты всегда лез за мной, потому что ты никто и звать тебя никак», — заявила она Джигурде. Тот покаялся и обнял балерину.

Рома Желудь Фото: Социальные сети

Во время вечеринки Волочкова поцеловала блогера Рому Желудя, а Джигурда флиртовал и обнимался с юной Дианой Астер. Он спрашивал у нее, знает ли она разницу между тантрическим сексом и настоящим.

Следующим утром участники шоу собрались за большим столом. Ведущий Шуров продемонстрировал им, сколько литров они все вместе выпили, наполнив алкоголем две огромные колбы. Джигурда признался, что его сильно «колбасит», Волочкова заявила о недостаточно хорошем самочувствии, однако опровергла наличие у себя алкогольной зависимости.

«Бывает, выпила лишний бокал — в своей жизни могу делать что хочу. Дядя Вася, валяющийся пьяным, никому не будет интересен. А Волочкова с бокалом дорогого просекко — „главный алкоголик“ страны», — так и не увидела своей проблемы балерина.

На предложение Шурова лечь под капельницы после вечеринки и очистить организм согласились только двое — Диана Астер и Рома Желудь.

Что рассказал после вечеринки треш-Габар

Треш-блогер Габар решил вспомнить события бурной ночи. Он поделился, что когда Волочкова ложилась спать, то призналась в желании интима с Ромой Желудем. Слова блогера возмутили всех, а сама балерина заявила о намерении покинуть шоу. «Знаешь, Саш, ты вообще некрасиво поступил. Ты кто? Ты никто и звать тебя никак. А я — прима-балерина всея Руси», — напомнила артистка.

Она попросила принести белые цветы, которые ранее ей подарили на шоу. Габар принес и пнул их ногой, Анастасия расплакалась.

Кто обманул Волочкову

Волочкова уже успела записать видеокомментарий по поводу произошедшего. Она заявила о том, что организаторы шоу ее обманули.

«Мне представили этот проект под названием „Феникс“, не предупредив, что будет происходить. Единственное, сказали, что придется жить в загородном доме с компанией участников на протяжении месяца. Я сразу предупредила, что не располагаю таким временем. Поэтому было обговорено количество дат моего участия. Не предупредили, что будет называться „Звезды под капельницей“. Какие капельницы, вы что? Я иголок боюсь как огня», — заявила Волочкова.

Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Она добавила, что приняла решение уйти с проекта после того, как блогер разбросал ее цветы. Стало понятно, что ей не по пути с «этими ребятами». По словам Волочковой, у нее присутствует единственная зависимость — от физического труда.

Анастасия также раскрыла, что перед стартом проекта организаторы просили всех участников напиться. Балерина, по ее словам, отказалась, поскольку у нее запланированы спектакли.

Что говорит об уходе Волочковой Шуров

NEWS.ru направил запрос в пресс-службу телеканала «Пятница!», однако ответа не получил. Ведущий проекта Василий Шуров, отвечая на вопрос NEWS.ru, был краток: «А кто вам сказал, что она ушла из шоу? Смотрите дальше. Спойлерить не буду».

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что Волочкова ушла из проекта, испугавшись. «Ушла по одной причине — чтобы не думали, что она поистине является зависимой дамой. Ну и, зная Анастасию, могу предположить, что ее, возможно, не устроил гонорар. Поэтому ограничилась лишь одним эфиром», — резюмировал Дворцов.

