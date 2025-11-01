Врач Шуров раскрыл детали шоу «Звезды под капельницей»

Участникам реалити-шоу «Звезды под капельницей» на канале «Пятница!» неоднократно во время проекта делали внутривенные вливания, рассказал NEWS.ru нарколог-психиатр Василий Шуров. По его словам, препараты им подбирали индивидуально после тщательного медицинского обследования.

Действительно, мы ставили индивидуальные капельницы по результатам их чекапов, чего им не хватает. Там постановочных кадров нет, это реалити, настоящие капельницы им делали и много раз, — сказал Шуров.

Врач добавил, поскольку это реалити-шоу, то в нем все по-настоящему. В проекте также будут показаны элементы психотерапии и рассказаны личные истории участников.

На канале «Пятница!» выходит необычный проект «Звезды под капельницей». Известных людей в эфире попытаются вылечить от алкогольной или наркотической зависимости. Ведущий шоу — нарколог-психиатр с большим стажем, а также блогер, разбирающий алкогольные и наркотические «залеты» селебрити Василий Шуров.

В шоу примут участие актер Никита Джигурда, балерина Анастасия Волочкова, блогер Роман Желудь, телеведущая Маша Малиновская, актриса Евгения Осипова, известная по роли доярки из Хацапетовки, рэпер и участница шоу «Пацанки» Хофманнита (Анна Михеева), блогер Диана Астер и блогер ГАБАР.

Ранее стало известно, что балерина Анастасия Волочкова поцеловала 29-летнего блогера Рому Желудя на шоу «Звезды под капельницей». Желудь моложе Волочковой на 20 лет. Желудь не раз называл себя зависимым от постельных утех и даже выпустил мемуары об этом. Неизвестно, есть ли между звездами реальные чувства или это был мимолетный порыв нежности.