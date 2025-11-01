Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 15:11

Врач Шуров раскрыл детали шоу «Звезды под капельницей»

Нарколог Шуров: участникам «Звезды под капельницей» делали настоящие вливания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участникам реалити-шоу «Звезды под капельницей» на канале «Пятница!» неоднократно во время проекта делали внутривенные вливания, рассказал NEWS.ru нарколог-психиатр Василий Шуров. По его словам, препараты им подбирали индивидуально после тщательного медицинского обследования.

Действительно, мы ставили индивидуальные капельницы по результатам их чекапов, чего им не хватает. Там постановочных кадров нет, это реалити, настоящие капельницы им делали и много раз, — сказал Шуров.

Врач добавил, поскольку это реалити-шоу, то в нем все по-настоящему. В проекте также будут показаны элементы психотерапии и рассказаны личные истории участников.

На канале «Пятница!» выходит необычный проект «Звезды под капельницей». Известных людей в эфире попытаются вылечить от алкогольной или наркотической зависимости. Ведущий шоу — нарколог-психиатр с большим стажем, а также блогер, разбирающий алкогольные и наркотические «залеты» селебрити Василий Шуров.

В шоу примут участие актер Никита Джигурда, балерина Анастасия Волочкова, блогер Роман Желудь, телеведущая Маша Малиновская, актриса Евгения Осипова, известная по роли доярки из Хацапетовки, рэпер и участница шоу «Пацанки» Хофманнита (Анна Михеева), блогер Диана Астер и блогер ГАБАР.

Ранее стало известно, что балерина Анастасия Волочкова поцеловала 29-летнего блогера Рому Желудя на шоу «Звезды под капельницей». Желудь моложе Волочковой на 20 лет. Желудь не раз называл себя зависимым от постельных утех и даже выпустил мемуары об этом. Неизвестно, есть ли между звездами реальные чувства или это был мимолетный порыв нежности.

алкоголизм
реалити-шоу
капельницы
наркологи
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У ВСУ появились новые колесные танки
Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС
Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»
«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.