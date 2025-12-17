Нарколог оценил заявление главы аппарата Белого дома об алкоголизме Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не имеет признаков алкогольной зависимости, заявил NEWS.ru нарколог Василий Шуров. По его словам, чрезмерная самоуверенность американского лидера говорит исключительно о его эксцентричности.

Трамп — эксцентрик, нарцисс. Ему нравится, чтобы им любовались. На журнал Vanity Fair уже наехали. Они извратили слова пресс-секретаря [Сьюзи Уайлз], вырвали из контекста. Трамп резко негативно относится к алкоголю, у него несколько родственников погибли из-за этого, поэтому он точно не алкоголик. А то, что он очень высокого мнения о себе, о своих способностях, это в рамках его нарциссизма нормально. Это не значит, что он пьет, — пояснил Шуров.

Ранее Уайлз заявила, что Трамп обладает качествами, присущими алкоголикам, поскольку глава Белого дома чересчур уверен в своих возможностях. Впоследствии она упрекнула Vanity Fair в некорректном использовании ее слов и искажении их смысла.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что Трамп заказал для него и госсекретаря Марко Рубио по четыре новые пары обуви. По словам Вэнса, глава Белого дома выразил недовольство их ботинками и призвал соответствовать своему статусу в плане внешнего вида.