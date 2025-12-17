Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 12:49

Нарколог оценил заявление главы аппарата Белого дома об алкоголизме Трампа

Нарколог Шуров исключил алкоголизм у Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не имеет признаков алкогольной зависимости, заявил NEWS.ru нарколог Василий Шуров. По его словам, чрезмерная самоуверенность американского лидера говорит исключительно о его эксцентричности.

Трамп — эксцентрик, нарцисс. Ему нравится, чтобы им любовались. На журнал Vanity Fair уже наехали. Они извратили слова пресс-секретаря [Сьюзи Уайлз], вырвали из контекста. Трамп резко негативно относится к алкоголю, у него несколько родственников погибли из-за этого, поэтому он точно не алкоголик. А то, что он очень высокого мнения о себе, о своих способностях, это в рамках его нарциссизма нормально. Это не значит, что он пьет, — пояснил Шуров.

Ранее Уайлз заявила, что Трамп обладает качествами, присущими алкоголикам, поскольку глава Белого дома чересчур уверен в своих возможностях. Впоследствии она упрекнула Vanity Fair в некорректном использовании ее слов и искажении их смысла.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что Трамп заказал для него и госсекретаря Марко Рубио по четыре новые пары обуви. По словам Вэнса, глава Белого дома выразил недовольство их ботинками и призвал соответствовать своему статусу в плане внешнего вида.

США
Дональд Трамп
алкоголизм
наркологи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог дала советы, как избежать сухости рук зимой
Пушков раскрыл, почему Лондон активно выступает за кражу российских активов
Забудьте про колбасу! Оливье с говядиной куда вкуснее
Глава группы в ПАСЕ признался, что не хочет существования России
В Госдуме призвали наградить молодых людей, спасших девочку от душителя
В Чувашии две чиновницы и водитель администрации погибли в ДТП
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.