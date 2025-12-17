Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 04:34

«Характер алкоголика»: в Белом доме высказались по поводу Трампа

Глава аппарата Белого дома Уайлс заявила, что у Трампа характер алкоголика

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Allison Robbert — Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп обладает характером алкоголика — для него все по силу, заявила изданию Vanity Fair глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Позже она обвинила журнал в выборочном цитировании и искажении своих слов.

У Трампа характер алкоголика. Он действует, исходя из убеждения, что нет ничего, что он не может сделать, — сказала Уайлз.

Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не употребляет алкоголь, добавила глава аппарата. Он считает это одним из своих немногих положительных качеств, заключила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о грядущем выступлении президента США Дональда Трампа с его обращением к нации, в котором он подведет итоги 2025 года. Она добавила, что лидер Соединенных Штатов также может затронуть планы на следующий год.

До этого стало известно, что Трамп требует от британской вещательной корпорации BBC по меньшей мере $10 млрд за искажение его слов при помощи искусственного интеллекта или других технологий. Соответствующее заявление американский лидер подал в федеральный суд Южного округа штата Флорида.

США
Белый дом
Дональд Трамп
алкоголики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВС РФ не дали и шанса ВСУ подойти к Купянску
Видеть нож во сне: важные подсказки для мужчин и женщин
Дмитриев заявил, что Россия может стать заменой Британии в одном деле
Дроны российских операторов превратили опорный пункт ВСУ в руины
Год назад убили генерала Кириллова: что нового мы узнали о теракте в Москве
Юрист ответил, чем грозит перевозка живой елки в общественном транспорте
Освобождение Гуляйполя и уничтожение САУ: успехи ВС РФ к утру 17 декабря
Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник с европейским оружием
Врач рассказала, как определить симптомы гонконгского гриппа
Инфекционист ответил, можно ли заразиться сразу несколькими видами гепатита
К чему снятся ножницы мужчине и женщине: объяснение самых ярких снов
Создатели ChatGPT выпустили новую нейросеть
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 декабря
Названа максимальная суточная норма мандаринов
Чайковского захотели сделать героем США: связь с Америкой, что с «отменой»
Три аэропорта на Северном Кавказе взяли паузу в работе ради безопасности
Кипр включил Россию в свои планы после окончания конфликта
«Характер алкоголика»: в Белом доме высказались по поводу Трампа
Гороскоп на 17 декабря: кому пора на встречу? Кто возьмется за книги?
Малому бизнесу объяснили, как выжить и преуспеть в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.