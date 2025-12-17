«Характер алкоголика»: в Белом доме высказались по поводу Трампа Глава аппарата Белого дома Уайлс заявила, что у Трампа характер алкоголика

Президент США Дональд Трамп обладает характером алкоголика — для него все по силу, заявила изданию Vanity Fair глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Позже она обвинила журнал в выборочном цитировании и искажении своих слов.

У Трампа характер алкоголика. Он действует, исходя из убеждения, что нет ничего, что он не может сделать, — сказала Уайлз.

Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не употребляет алкоголь, добавила глава аппарата. Он считает это одним из своих немногих положительных качеств, заключила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о грядущем выступлении президента США Дональда Трампа с его обращением к нации, в котором он подведет итоги 2025 года. Она добавила, что лидер Соединенных Штатов также может затронуть планы на следующий год.

До этого стало известно, что Трамп требует от британской вещательной корпорации BBC по меньшей мере $10 млрд за искажение его слов при помощи искусственного интеллекта или других технологий. Соответствующее заявление американский лидер подал в федеральный суд Южного округа штата Флорида.