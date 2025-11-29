Лазарев оказался под капельницей

Певец Сергей Лазарев сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что из-за напряженных съемок в конце года ему приходится поддерживать здоровье с помощью капельниц. Артист подчеркнул, что без дополнительных витаминов поддерживать такой интенсивный рабочий график было бы крайне сложно.

Этот марафон… Впереди «Песня года», гастрольный тур — это, конечно, без каких-то витаминок никак не пережить. Каждодневные съемки, грязные павильоны, чихающие люди вокруг… Но я на капельнице. Выглядит, будто сижу в спа-салоне перед массажем или что-то еще. В общем, дай Бог всем здоровья! — сказал певец.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева решила преобразиться для съемок нового телешоу и примерила парик с черными волосами. На это изменение во внешности отреагировал Лазарев. В шутливой манере он сравнил ее с повзрослевшей солисткой группы t.A.T.u Юлией Волковой, произнеся «Так тебе 36, а сейчас выглядишь на 35».

