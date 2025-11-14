Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 12:47

Раскрыто, почему Киркоров отказался от корпоративов в новогоднюю ночь

Продюсер Рудченко: Киркоров отказался выступать в новогоднюю ночь ради здоровья

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народный артист России Филипп Киркоров отказался от корпоративов в новогоднюю ночь из-за заботы о своем здоровье, выразил мнение в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он также предположил, что певец Сергей Жуков, в свою очередь, принял решение уделить время близким в предстоящие праздничные дни.

Осмелюсь предположить в отношении Филиппа Киркорова — недавние операции, плюс общее состояние [стали причиной отмены новогодних выступлений]. Возможно, он хочет элементарно отдохнуть, не перерабатывать, чтобы не навредить своему здоровью, — пояснил Рудченко.

Он также не исключил, что Жуков отказался от новогодних корпоративов из-за накопленной усталости. По словам продюсера, артист активно гастролирует и собирает полные залы по всей стране.

Что касается [Надежды] Кадышевой, есть версия, что ей предлагали очень хороший гонорар, чуть ли не двойную стоимость обычного выступления, но с одним условием — чтобы она выступала в составе «Золотого кольца» без сына Григория, чтобы она не отдавала ему часть программы. Исходя из этого, семья Кадышевых не пошла на такие условия, — заключил Рудченко.

Ранее сообщалось, что Кадышева, Киркоров и Жуков не будут выступать в новогоднюю ночь. По некоторым данным, знаменитости приняли такое решение, чтобы провести праздник в кругу близких.

