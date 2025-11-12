Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 18:33

Стало известно, кто из звезд отказался выступать в новогоднюю ночь

KP.RU: Кадышева, Киркоров и Жуков не согласились выступать в новогоднюю ночь

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Исполнители Надежда Кадышева, Филипп Киркоров и Сергей Жуков отказались от выступлений в новогоднюю ночь, передает KP.RU. По информации журналистов, звезды предпочитают провести праздник в кругу семьи.

Журналисты рассказали, что при этом гонорар Кадышевой и Жукова составляет от 10 до 15 млн рублей. А поп-король Киркоров берет за одно частное выступление от 7 до 10 млн. В издании подчеркнули, что высокие гонорары также придется заплатить за выступление таких звезд как Григорий Лепс, Баста, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и Дима Билан.

Ранее стало известно, что певица Татьяна Куртукова, прославившаяся благодаря песне «Матушка», даст сольный концерт в Москве в феврале следующего года. По подсчетам Telegram-канала «Звездач», организаторы мероприятия могут заработать свыше 16,5 млн рублей.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что на новогодних корпоративах в этом году очень востребован певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев). Он объяснил это тем, что артист держится подальше от политики и остается добрым и позитивным человеком.

Филипп Киркоров
Надежда Кадышева
Сергей Жуков
корпоративы
