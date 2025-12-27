«Родные мои»: в Норильске многодетная мать заморила младенца голодом

В Норильске 35-летняя многодетная мать ушла из дома, оставив на несколько дней четверых детей без еды. В результате пятимесячный мальчик умер от голода. Как жила семья, что рассказали знакомые о женщине, какое наказание ей грозит — в материале NEWS.ru.

Как в Норильске многодетная мать заморила голодом пятимесячного сына

Многодетная мать Анна проживала в одном из домов на улице Бегичева, расположенном на окраине Норильска. Старшей дочери 15 лет, младшим девочкам — два года и год, сыну — пять месяцев. По данным Следственного комитета,14 декабря женщина ушла в гости к знакомому, оставив детей без присмотра и еды.

«Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик скончался от истощения», — заявили в ведомстве.

Приехавшие на вызов следователи увидели в квартире оборванные шторы и обои, а также сломанную мебель. В холодильнике не было продуктов.

Младшие дочери женщины находятся в тяжелом состоянии. Они были помещены в больницу, где спустя некоторое время начали реагировать на внешние раздражители и узнавать персонал.

«Старшая девочка в социальном приюте. Женщина допрошена об обстоятельствах произошедшего. По ходатайству следствия она заключена под стражу», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ.

Что рассказали жители Норильска о матери, заморившей младенца голодом

Мать оставила детей на попечение старшей дочери. Спустя три дня девочка позвонила ей и сказала, что маленький брат умер. После этого женщина вызвала скорую.

На странице Анны в социальных сетях опубликовано множество фотографий счастливого семейства. 15 июля нынешнего года женщина сообщила, что у нее родился мальчик, в августе прошлого — младшая дочь.

«Какое-то время она работала кассиром и была вполне благополучной. У нее много фотографий с детьми, мужем, старшей дочкой от первого брака. Можно подумать, что эта семья очень счастлива вместе», — заявил в беседе с NEWS.ru ее знакомый Андрей.

По его словам, в детстве несколько лет они вместе воспитывались в интернате. Затем Анну забрали родители. Несколько лет назад женщина вышла замуж за Александра, который также вырос в детском доме и мечтал о семье. Мужчина ранее опубликовал пост в соцсети: «Люблю жену и обожаю дочек». Под одной из фотографий, где он целует младенца, его супруга написала: «Родные мои».

По информации СМИ, весной 2025 года он был отправлен в исправительную колонию за избиение жены (ст. 116.1 УК РФ).

Квартира, где проживала обвиняемая Фото: t.me/krksledkom

Знакомая женщины Кристина сообщила NEWS.ru, что супруги пытались сохранить видимость счастливой жизни. Когда мужчина сел в тюрьму, они перестали притворяться.

«Дети Анны проводили много времени в изоляции под присмотром старшей дочери. Женщина получала неплохие детское пособия и жила на них. Они привыкли не есть по несколько дней. Мне кажется, что девочка всю жизнь подвергалась насилию — она боялась матери и отчима. Редко ходила в школу», — заявила Кристина.

Что рассказали знакомые о старшей сестре умершего от голода младенца

В школе старшая дочь жаловалась на мать из-за ненадлежащего отношения к младшим детям. Тем не менее никто не обращал на это внимания, отметила Кристина.

«Мне очень жалко девочку. Она ни в чем не виновата. Самое главное, чтобы этим детям нашли новых родителей», — сказала она.

Старшая дочь Анны сообщила журналистам, что до весны 2025 года семья жили нормально. Когда отчим попал за решетку, мать часто к нему ездила. Летом у женщины родился сын и появился новый мужчина.

«С конца сентября мама редко была дома. У нас часто не было еды. Раз в три-четыре дня мама приезжала, привозила две пачки макарон и банку тушенки. А потом снова уезжала. Я писала ей постоянно, просила купить продукты, а она просто молчала. Начиная с сентября она показывалась все реже. А я не жаловалась, опасаясь, что у матери будут проблемы», — пояснила девочка.

Квартира, где проживала обвиняемая Фото: t.me/krksledkom

Какое наказание могут понести работники органов опеки из-за смерти младенца

Прокуратура по Красноярскому краю поставила на контроль расследование уголовного дела в связи с гибелью младенца из-за халатности системы профилактики, заявили в ведомстве. В октябре 2025 года в органы опеки поступил сигнал из школы о том, что мать четверых детей не справляется со своими обязанностями. Виновным в халатности должностным лицам грозит наказание по второй части статьи 293 УК РФ.

«Медицинские работники регулярно посещали семью и видели в ней признаки неблагополучия, однако никуда не сообщили», — отметили в прокуратуре.

В отношении Анны было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью (пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в ведомстве. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним

«Расправься с ней и выкинь»: мать заказала убить дочь, почему ее оправдали

В общей могиле: в Екатеринбурге похоронили двух детей и убившую их мать

Прятал части тела по канавам: сожитель расчленил мать четырех детей

Есть справедливость: мать, которая сожгла дочь, настигло страшное возмездие