Прятал части тела по канавам: сожитель расчленил мать четырех детей

В Красноярске мужчина расчленил сожительницу и, упаковав в пакеты, вывез ее останки на автобусе и такси. Почему мужчина расправился с гражданской супругой, что о них известно, какую ответственность он понесет — в материале NEWS.ru.

Что известно о паре

У 34-летней Марины (все имена изменены) было трое детей, но опека изъяла их некоторое время назад, поскольку она злоупотребляла спиртными напитками. Близких родственников у женщины не было. Примерно тогда же она встретила Анатолия, которому на данный момент было 42 года, рассказали NEWS.ru в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

«Вместе они прожили несколько лет, год назад у них родилась общая дочка. Подозреваемый рассказывал, что его гражданская супруга работала раскройщиком материалов для мебели на дому. Он же был официально не трудоустроен, но как физическое лицо работал изготовителем корпусной мебели. Часто ездил в командировки», — сообщили в ведомстве.

По словам представителя СК, 10 июня он вернулся домой как раз с такой рабочей поездки и застал жену выпившей, дома был беспорядок, за ребенком никто не смотрел. Анатолий заверил следователей, что не мог сдержать гнев и обрушился на Марину.

«Между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками по туловищу. Утром фигурант обнаружил сожительницу без признаков жизни», — рассказали в ведомстве.

Как мужчина расчленял жену и где прятал тело

По данным ГСУ СК по Красноярскому краю, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, вечером 11 июня, пока дочь спала в соседней комнате, мужчина расчленил тело погибшей на части и упаковал в мусорные пакеты.

«В течение двух-трех дней он вывозил останки в разные участки Красноярска, всего в четыре разных места, передвигаясь на автобусе и такси», — рассказали NEWS.ru в Следственном комитете.

Работа спецслужб на месте обнаружения пакетов с частями тела Фото: vk.com/krk.sledcom

Фрагменты тела Анатолий спрятал у остановок общественного транспорта, располагающихся на расстоянии 3--6 км друг от друга. Один пакет он выбросил в реку рядом с железнодорожными путями.

«Сначала он приезжал на автобусную остановку, где были люди. Какое-то время шел с пакетом на безлюдный участок местности и там его выбрасывал или складывал в канаву», — отметил собеседник NEWS.ru в СК.

Как стало известно об убийстве

По данным УМВД по Красноярскому краю, в июле в дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины о том, что ее 34-летняя знакомая уже третью неделю не выходит на связь. При проведении проверки полицейские опросили ее сожителя. Сначала мужчина сообщил, что женщина ушла из дома и пропала.

«Полицейские засомневались в показаниях и направили его на психофизиологическое исследование „Полиграф“, которое показало, что красноярец говорит неправду», — сообщили в УМВД.

По данным ведомства, после этого мужчина признался, что почти месяц назад убил свою гражданскую супругу. На сайте ГСУ СК по Красноярском краю появилось видео с места поисков тела. В кустах, между забором, железнодорожными путями и трубами лежит чем-то набитый полиэтиленовый мешок. Следователь спрашивает: «Что в пакете?» и получает короткой ответ: «Туловище». К тому моменту, как отметили в ведомстве, тело уже начало разлагаться.

«Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения. Он все признал и все рассказал, показал, где он что скрывал, куда вывозил. Дочка супругов сейчас находится в доме малютки. Мужчина признался, что все это время, пока ему удавалось скрывать преступление, следил за ней самостоятельно», — заметил источник.

Работа спецслужб на месте обнаружения пакетов с частями тела Фото: vk.com/krk.sledcom

Какая ответственность грозит мужчине за расчленение жены

Подозреваемый в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержан. Он полностью признал свою вину в содеянном и раскрыл обстоятельства совершенного преступления. Адвокат и бывший следователь Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru отметил, что чистосердечное признание всегда считается самым важным смягчающим обстоятельством.

«Это приведет к тому, что максимально возможное наказание будет сокращено на одну треть. Возможно, еще чуть-чуть на это повлияет наличие малолетнего ребенка, но вряд ли. Потому я прогнозирую, что ему грозит не 15 лет лишения свободы, а 10», — сообщил адвокат.

По его словам, одним из главных источников убийств на бытовой почве становится алкоголь.

«Все произошедшее — это обычное сокрытие следов преступления, прагматичное и рутинное. Холодный расчет на избежание ответственности», — заметил Багатурия.

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