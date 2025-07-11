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11 июля 2025 в 10:02

«Останки закопал на даче»: пенсионер убил подругу в Электростали

В Электростали пенсионер убил подругу, расчленил ее тело и закопал на даче

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В подмосковной Электростали 67-летний мужчина убил и расчленил свою знакомую, передает управление Следственного комитета. Женщина пришла к нему в гости 21 мая. Вскоре друзья поругались, и мужчина ударил подругу по голове с такой силой, что та скончалась. В итоге пенсионер решил расчленить труп и избавиться от него.

Мужчина расчленил тело погибшей, останки выбросил в несколько мусорных контейнеров, расположенных на придомовых территориях, некоторые останки обвиняемый закопал на своем дачном участке, — рассказали в СКР.

Заявление о пропаже женщины в полицию принесла ее дочь. Ей было известно, что мать отправилась в гости к знакомому. В итоге после допроса мужчина признался в содеянном. При обыске у мужчины в квартире нашли телефон, ноутбук и документы погибшей. Он спрятал их в морозильнике.

Сейчас подозреваемый остается под стражей. Вскоре ему будут назначены профильные экспертизы.

В Ставрополе неизвестный избил 26-летнюю женщину в ее квартире. Инцидент произошел еще 4 июля. В тот же день жертва скончалась.

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