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10 июля 2025 в 17:29

Женщину забили насмерть в собственной квартире в Ставрополе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ставрополе неизвестный насмерть забил 26-летнюю женщину в ее собственной квартире, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел еще 4 июля. В тот же день жертва скончалась.

Отмечается, что в ходе конфликта злоумышленник нанес женщине не менее трех ударов по голове неустановленным предметом. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, отек мозга и кровоизлияние. Убийцу ищут.

Ранее в Приморье пенсионер забил насмерть топором своего друга. Предположительно, 70-летний Александр приревновал жену к 66-летнему приятелю, когда пара пригласила друга для распития алкогольных напитков. В итоге хозяин дома начал драку, в результате которой несколько раз ударил соперника по голове и шее. От полученной травмы пострадавший скончался на месте. Жена вызвала наряд полиции.

До этого в приморском Артеме нашли тело местного бизнесмена, гражданина Японии Александра Кима. Предприниматель владел компанией MW-line. Подозреваемый в его убийстве задержан. По предварительной информации, конфликт носил бытовой характер и произошел в машине.

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