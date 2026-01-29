Новое следствие по делу сестер Хачатурян: им грозит тюрьма?

История сестер Хачатурян получила новый поворот. Следственный комитет возобновил уголовное дело в отношении Крестины, Ангелины и Марии, которые обвинялись в убийстве своего отца. Что с ними сейчас, чем кончится дело, могут ли освободить девушек от обвинений и когда это произойдет — в материале NEWS.ru.

Почему возобновили расследование в отношении Хачатурян

Возобновились следственные действия в громком уголовном деле в отношении сестер Хачатурян. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат девушек Алексей Паршин. По его словам, произошло это после вынесения приговора Бутырским судом Москвы, которым было установлено и доказано, что отец совершал преступления в отношении дочерей, в том числе сексуального характера.

«Пошел восьмой год расследования уголовного дела. Мы готовим ходатайство о прекращении преследования сестер, так как их действия являлись необходимой обороной от преступлений отца, что теперь установлено и подтверждено выводами суда. Они много лет подвергались разным видам насилия», — сообщил адвокат.

Напомним, Бутырский суд Москвы признал покойного Михаила Хачатуряна виновным в насилии над тремя дочерями. 1 октября в городской суд столицы поступила апелляционная жалоба на это решение: адвокаты потребовали полной реабилитации покойного и признания его невиновным по всем пунктам. 10 ноября суд отклонил апелляцию.

На чем настаивает защита потерпевшей стороны по делу Хачатурян

Защитник родственников убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили считает, что «доказательств насилию в материалах дела нет».

«Проводятся следственные действия. Девушкам будут вменять то, что и ранее, — убийство. Мы оспариваем его мотив: они указывают, что отец якобы их насиловал, а мы отказываемся в это верить», — сказал Чугуашвили в разговоре с NEWS.ru.

По мнению Паршина, «оспаривать насилие в отношении девушек нельзя» — решение Бутырского районного суда, которым установлены многочисленные факты насилия со стороны Михаила Хачатуряна в отношении дочерей, уже вступило в законную силу.

«Cуд признал, что мужчина совершал в отношении девушек различные виды насилия, включая преступления сексуального характера, много лет подряд. Теперь преступления Хачатуряна — установленный судом факт. Хачатурян — преступник, и утверждать обратное неразумно», — прокомментировал Паршин.

Есть ли надежда на оправдание сестер Хачатурян

Шансы на то, что уголовное дело в отношении сестер прекратят, довольно высоки, поделился мнением защитник девушек. По его словам, следственный комитет при столь очевидных и установленных судом фактах не станет тянуть с прекращением уголовного дела.

Он добавил, что сейчас будет приниматься решение с учетом того, что Михаила Хачатуряна признали совершившим преступления по статьям 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По словам защитника, из материалов проверки следственного комитета следует, что с ноября 2014 года Хачатурян допускал жестокое отношение с дочерями, бил и унижал их.

«Решение по прекращению уголовного преследования примут в течение ближайшего месяца. После того как будут сняты все обвинения, девушки смогут жить обычной жизнью», — прокомментировал Паршин.

Как живут сестры Хачатурян в ожидании приговора

Мать девушек Аурелия Дундук рассказывала, что из-за стресса у ее дочерей появились проблемы со здоровьем. Сестры очень хотят быть вместе, они устали от долгого судебного разбирательства и ограничений.

По словам адвоката, мера пресечения сестрам — запрет определенных действий — не менялась. Она действует с 2018 года. Девушки до сих пор живут по разным адресам в Москве. Им по-прежнему запрещено общаться друг с другом, пишут СМИ.

«В целом они строят свою жизнь, работают. Ходили к психологам. Но им может потребоваться дополнительная помощь. Еще много лет им предстоит проходить лечение и реабилитацию от пережитого насилия и кошмаров», — поделился Паршин.

Что произошло между сестрами Хачатурян и их отцом

27 июля 2018 года на лестничной клетке дома на севере Москвы было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями. На следующий день по подозрению в совершении преступления были задержаны три его дочери — Крестина, Ангелина и Мария. На тот момент девушкам было 19, 18 и 17 лет соответственно. В ходе допроса они признались в содеянном, но заявили, что отец систематически издевался над ними и насиловал их.

В июне 2019 года сестрам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от восьми до 20 лет лишения свободы.

