«Ходили к психологам»: адвокат сестер Хачатурян рассказал об их жизни Адвокат сестер Хачатурян Паршин: девушки работают и ходят к психологам

Сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян до сих пор живут по разным адресам в Москве, сообщил в беседе с NEWS.ru их адвокат Алексей Паршин. Он подтвердил, что девушкам по-прежнему запрещено общаться друг с другом. По словам защитника, мера пресечения в виде запрета определенных действий не менялась, она действует с 2018 года.

В целом они строят свою жизнь, работают. Ходили к психологам. Но им может потребоваться еще помощь. Еще много лет им предстоит проходить лечение и реабилитацию от пережитого насилия и кошмаров, — поделился Паршин.

Отец девушек Михаил Хачатурян был убит в июле 2018 года в Москве. Преступление совершили его дочери. Они сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Раннее защитник Крестины Хачатурян Алексей Липцер рассказал NEWS.ru, что в деле появилась четвертая потерпевшая. Ею стала подруга сестер. По словам Липцера, эпизод с ее участием связан с тем, что Михаил Хачатурян отправил ей в мессенджере порнографический ролик.