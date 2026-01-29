Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 17:50

«Ходили к психологам»: адвокат сестер Хачатурян рассказал об их жизни

Адвокат сестер Хачатурян Паршин: девушки работают и ходят к психологам

Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (вторая слева) Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (вторая слева) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян до сих пор живут по разным адресам в Москве, сообщил в беседе с NEWS.ru их адвокат Алексей Паршин. Он подтвердил, что девушкам по-прежнему запрещено общаться друг с другом. По словам защитника, мера пресечения в виде запрета определенных действий не менялась, она действует с 2018 года.

В целом они строят свою жизнь, работают. Ходили к психологам. Но им может потребоваться еще помощь. Еще много лет им предстоит проходить лечение и реабилитацию от пережитого насилия и кошмаров, — поделился Паршин.

Отец девушек Михаил Хачатурян был убит в июле 2018 года в Москве. Преступление совершили его дочери. Они сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Раннее защитник Крестины Хачатурян Алексей Липцер рассказал NEWS.ru, что в деле появилась четвертая потерпевшая. Ею стала подруга сестер. По словам Липцера, эпизод с ее участием связан с тем, что Михаил Хачатурян отправил ей в мессенджере порнографический ролик.

Хачатурян
сестры
преступления
адвокаты
защитники
домашнее насилие
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд приостановил дело экс-чиновника из-за отправки на фронт
Etherium, прогнозы, дырявые носки: кто такой Виталий Бутерин
Садовод назвала растения, которые стоит посадить в начале февраля
Индийцы рассказали неожиданную деталь о смертельном вирусе Нипах
Любимова раскрыла, сколько кинотеатров открыто на освобожденных территориях
Политолог объяснил, почему Маск решил вернуться в политику
Умер актер из сериала «Морские дьяволы»
Няня залила в рот ребенка жидкость для очистки труб и попала под суд
Россия оказалась в одном из черных списков ЕС
Наемник ВСУ подстрелил сослуживца из Канады за фразу по-русски
Стало известно решение суда в отношении рекордсмена по взятке в МВД
«Другого клуба нам не надо»: фанаты спасают «Крылья Советов» от долгов
Дроны дотянулись до F-16: как «Рубикон» разнес истребитель США на Украине?
Слово на букву «ш» стало последним: должника убили в лесу Ленобласти
Екатеринбуржца «воскресили» через суд и назначили компенсацию
«Висит на волоске»: в Европе описали положение Украины
Лавров сделал неожиданное заявление о Башаре Асаде
ЕС тревожила растущая зависимость от американского СПГ
Евросоюз признал иранский КСИР террористической организацией
«Не в наших традициях»: Лавров о содержании переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.