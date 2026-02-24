Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 18:30

Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области

Губернатор Хинштейн: в Курске создадут Аллею Героев

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Курской области создадут музей событий 2024–2025 годов и Аллею Героев с бюстами получивших звание Героя России за освобождение региона, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в интервью NEWS.ru. По его словам, в мемориальном комплексе «Курская дуга» был заложен камень в основание будущего памятника.

Мы увековечим память всех, кто отдал жизнь за Курскую землю. Для этого создадим Аллею Героев в Курске: там будут установлены бюсты людей, получивших звание Героя России за освобождение региона. 6 августа 2025 года, в скорбную годовщину вторжения ВСУ, в мемориальном комплексе «Курская дуга» был заложен камень в основание будущего памятника Героям, спасавшим мирных жителей от агрессии, — заявил Хинштейн.

Он напомнил, что президент России поддержал также инициативу по созданию объединенного мемориала жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века — на его территории будут захоронены останки погибших как в годы Великой Отечественной войны, так и в ходе современного конфликта.

Ранее стало известно, что новый Музей памяти геноцида советского народа появится на месте Музея истории ГУЛАГа. По информации источников, открытие запланировано на 22 июня. В столичном департаменте культуры уточнили, что экспозиция нового музея расскажет обо всех периодах преступлений, совершенных нацистами против мирных граждан СССР в годы Великой Отечественной войны.

Курская область
Александр Хинштейн
мемориал
защитники
