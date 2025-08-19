Экс-руководителя «Мемориала» приговорили к шести годам заключения

В Москве суд заочно приговорил одного из экс-руководителей правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, ликвидирован по решению Верховного суда) Сергея Давидиса к шести годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и на три года лишили права создавать и администрировать интернет-ресурсы.

Поводом стали публикации Давидиса в соцсетях, в которых он оправдывал преступления, совершенные военнопленными из украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По версии следствия, правозащитник также разместил их данные, раскрыл места их содержания в СИЗО и опубликовал реквизиты для перечисления им денежной помощи.

