19 августа 2025 в 17:55

Экс-руководителя «Мемориала» приговорили к шести годам заключения

Суд в Москве приговорил экс-главу «Мемориала» Давидиса к шести годам заключения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве суд заочно приговорил одного из экс-руководителей правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, ликвидирован по решению Верховного суда) Сергея Давидиса к шести годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и на три года лишили права создавать и администрировать интернет-ресурсы.

С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил одного из руководителей «Мемориала» 56-летнего Сергея Давидиса к шести годам колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (публичное оправдание терроризма), — говорится в сообщении.

Поводом стали публикации Давидиса в соцсетях, в которых он оправдывал преступления, совершенные военнопленными из украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По версии следствия, правозащитник также разместил их данные, раскрыл места их содержания в СИЗО и опубликовал реквизиты для перечисления им денежной помощи.

Ранее блогеру и основателю сети магазинов Никите Ефремову предъявили официальное обвинение в финансировании экстремистской деятельности. В пресс-службе Останкинского суда Москвы подтвердили, что в отношении обвиняемого уже избрана мера пресечения.

мемориал
правозащитники
суды
Москва
приговоры
уголовные дела
