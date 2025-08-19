Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 13:33

Российскому блогеру предъявили обвинение за донаты экстремистам

Блогера Ефремова обвинили в спонсировании экстремистской деятельности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеру и основателю сети магазинов Никите Ефремову предъявили официальное обвинение в финансировании экстремистской деятельности, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Также в пресс-службе Останкинского суда Москвы подтвердили, что в отношении обвиняемого уже избрана мера пресечения.

Ефремову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности), — уточнил собеседник агентства.

Никита Ефремов, родившийся в Москве в 1999 году, известен как предприниматель в сфере ретейла. Он получил образование в МГИМО по специальности «международное право» после обучения в Англии и экстерната в московской школе.

В 2016 году он начал бизнес с перепродажи кроссовок Yeezy, что впоследствии переросло в создание собственной сети магазинов одежды и обуви. Ефремов также ведет активную деятельность в социальных сетях, у него более миллиона подписчиков.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Никиту Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в финансировании ФБК (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Инцидент произошел при возвращении Ефремова из Турции, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

