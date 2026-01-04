Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 12:27

Основателя «Белой масти» признали склонным к побегам

Пожизненно осужденного националиста Королева признали склонным к побегам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Националиста, создателя террористического сообщества «Белая масть» Николая Королева, который отбывает пожизненное наказание, признали склонным к побегу, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что в разные годы из-за этого его ставили на профилактический учет в колонии.

Поводом также служили систематические нарушения режима, изучение, пропаганда или распространение экстремистской идеологии. Кроме того, его относили к категории склонных к совершению преступлений террористического и экстремистского характера.

В 2008 году Королева приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима по делу о взрыве на Черкизовском рынке. По этому же делу суд вынес приговоры еще семерым фигурантам: им назначили наказание от двух лет лишения свободы до пожизненного срока.

В 2012 году Королеву вынесли приговор по делу об убийстве гражданина КНР. Предприниматель был убит около полуночи 19 мая 2006 года в районе Медведково. Он скончался на месте от ножевых ранений.

Ранее Королев потребовал выплатить ему крупную денежную компенсацию в размере 6,5 млн рублей. Осужденного не устраивало плохое отопление и освещение в камере, отсутствие горячей воды и приватного санузла. Кроме того, Королев жаловался на социальную изоляцию, ухудшение здоровья и невозможность видеться с семьей.

