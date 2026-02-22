Зимняя Олимпиада — 2026
Магнитные бури сегодня, 22 февраля: что завтра, тромбозы, скачки давления

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 22 февраля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как улучшить самочувствие во время бури?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 февраля

В воскресенье, 22 февраля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц.

Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался выше ожиданий: пройдя отметку в четыре единицы уже после 00:00 мск, Кр-индекс достиг пяти единиц в районе 06:00 мск, и началась магнитная буря уровня G1 (слабая).

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 39%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 26%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: наблюдаются геомагнитные возмущения (Kp = 4,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли две новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 1,7.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 22 февраля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В понедельник, 23 февраля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 15%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 60%. Кр-индекс в течение суток будет находиться преимущественно в районе трех-четырех единиц, возможен небольшой всплеск в районе 06:00 мск.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 23 февраля. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — утверждает my-calend.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как улучшить самочувствие во время бури

Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что во время магнитной бури увеличивается шанс образования тромбов. Также, по его словам, появляется риск возникновения аритмии, поэтому в такой период необходимо пить больше жидкости.

«Достаточно пить жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет», — сказал он.

В период геомагнитных возмущений людям, имеющим заболевания сердца, а также гипертоникам и гипотоникам надо снижать нагрузку на организм, заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он пояснил, что магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма.

«В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — объяснил Умнов.

