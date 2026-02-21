Магнитные бури сегодня, 21 февраля: что будет завтра, проблемы с сердцем

Магнитные бури сегодня, 21 февраля: что будет завтра, проблемы с сердцем

Магнитные бури сегодня, 21 февраля: что будет завтра, проблемы с сердцем

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 21 февраля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 февраля

В субботу, 21 февраля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался несколько выше ожиданий в период с 00:00 до 06:00 мск, достигнув четырех единиц.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 1,4.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 21 февраля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Накануне в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН указали, что Солнце сейчас находится в одном из самых спокойных состояний за последние месяцы. При этом сохраняются две интриги: упадет ли до нуля индекс активности и получится ли увидеть звезду вообще без пятен.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Пока идеальной картине мешает последнее уцелевшее заметное пятно на правом краю Солнца, которое исчезнет за горизонтом примерно через те же два дня», — отметили ученые.

В воскресенье, 22 февраля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — около 3%. Кр-индекс в течение суток будет находиться преимущественно в районе трех-четырех единиц.

Как магнитные бури влияют на человека, что делать

Сильные магнитные бури могут сказываться на состоянии здоровья людей с повышенной метеочувствительностью, заявил врач-педиатр Григорий Шеянов. Он подчеркнул, что недомогание могут испытывать и дети.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — объяснил специалист.

Осторожность во время магнитных бурь следует проявить людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметила профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская. При этом здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период геомагнитных возбуждений.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — заявила она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением, советует врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он также указал на важность отказа от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн, это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за артериальным давлением, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — пояснил врач.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 21 февраля: замедление, разблокировка

Наступление ВС России на Харьков 21 февраля: ВСУ убивают наемников, Купянск

«Герани» выключили свет в Одессе: удары по Украине 21 февраля