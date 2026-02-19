Магнитные бури сегодня, 19 февраля: что завтра, гипертония, сильная апатия

Сегодня, 19 февраля, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, рассказали специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 19 и 20 февраля

По данным ученых ИКИ РАН, магнитное поле Земли сегодня, 19 февраля, будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 22%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 43%», — сообщили эксперты.

По информации сервиса my-calend, сегодня ожидается слабая магнитная буря силой три балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 20 февраля, возмущений геомагнитного поля Земли не ожидается.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как можно пережить период сильной магнитной бури

Врач-диетолог Ирина Писарева рекомендует в период геомагнитных ударов отказаться от алкоголя, курения и фастфуда.

«Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00», — заявила она.

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков обратил внимание, что колебания геомагнитного поля Земли могут серьезно влиять на здоровье, например провоцировать обострение болезней, таких как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. <…> Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — подчеркнул медик.

