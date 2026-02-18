Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 14:50

Погода в Москве в четверг, 19 февраля: ждать ли сильной метели и холода

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва‭»
В Москве и Московской области завтра, 19 февраля, столбики термометров опустятся в ночные часы до -15 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 19 февраля

В Москве завтра, 19 февраля, ожидаются сильные метели и порывы ветра до 17 м/с.

«19 февраля ночью облачно. Сильный снег, днем местами очень сильная, метель. Температура в Москве ночью — от -13 до -15 градусов, по области — от -13 до -18 градусов. Температура днем в Москве — от -5 до -7 градусов, по области — от -5 до -10 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, 7–12 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Гололедица, снежные заносы», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в четверг в российскую столицу придет волна небольшого потепления.

«В четверг температура начнет активно расти и днем показания термометров вернутся в норму. Связано это потепление будет с влиянием очередного южного циклона, который, помимо теплого воздуха, принесет в столицу и новую порцию снегопадов, суточный объем которых составит от трети до половины от месячной нормы февраля и прибавит еще до 10–15 см снежного покрова», — добавил синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 19 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до -18 градусов.

«19 февраля будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, во второй половине дня снег. Ветер юго-восточный, восточный, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью — от -13 до -15 градусов, местами до -18 градусов. Температура днем — от -7 до -9 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что 19 февраля погоду будет определять циклон WALLY V.

«Приходит к нам циклон WALLY V в четверг, 19 февраля, прямо с Черного моря, правда, уже во второй половине дня, но приходит. Давно уже такого в нашем антициклоне не было. Так что снег он нам принесет, температура практически не меняется — от -7 до -12 градусов. Циклон южный, поэтому осадков будет много. В Санкт-Петербурге снег пойдет после обеда, и до вечера ждем умеренный снег. По количеству осадков еще рано говорить, погрешности могут быть, но примерно за этот период выпадет 6–8 мм осадков, или 5–10 см снега, местами и до 15 см. Еще и ветер свежий, 5–10 м/с, станет поворачивать от северо-востока до северо-запада, так что и наносы по земле будут», — уточнил метеоролог.

погода
новости
синоптики
Москва
Иван Смирнов
И. Смирнов
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

