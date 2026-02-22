Российский военный рассказал, как на Кубе содержат оружие СССР Военный Тришункин: на Кубе сохранили оружие СССР в хорошем состоянии

Власти Кубы сохранили переданное Советским Союзом оружие в хорошем состоянии, рассказал ИС «Вести» старший группы российских военных специалистов на острове Владимир Тришункин. По его словам, страна готова в любой момент дать отпор врагу в случае атаки.

Я могу вам сказать одно. Если сейчас сюда кто-то полезет, они (враги. — NEWS.ru) получат очень хорошо. Вот это я точно гарантирую <…> А вы знаете, как они его (советское оружие — NEWS.ru) содержат? Они содержат изумительно! — пояснил Тришункин.

Ранее российские туристы рассказали, что жизнь на Кубе изменилась для местных жителей из-за энергетического кризиса. Дефицит топлива парализовал общественный транспорт и закрыл рынки. Ситуацию усугубил указ президента США Дональда Трампа о пошлинах против поставщиков нефти на остров.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия последовательно выступает против блокады Кубы со стороны США. По его словам, эту позицию поддерживают многие другие страны.

До этого посол Российской Федерации в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». Он отметил, что распоряжение противоречит международному праву.