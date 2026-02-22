Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 12:55

В Госдуме предупредили о новом порядке психиатрического освидетельствования

Нилов: новые правила психиатрического освидетельствования вступают в силу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 марта в России будут действовать новые правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для представителей отдельных профессий, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, из перечня видов работы, требующих освидетельствования, исключена деятельность, связанная с гостайной.

Приказом Минздрава, который вступает в силу 1 марта 2026 года, конкретизировано, что освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом, — уточнил Нилов.

Согласно новым правилам, если на обязательном медосмотре врач выявит признаки психического расстройства, работодатель будет обязан направить сотрудника на психиатрическое освидетельствование. Изменения направлены на упорядочивание процедуры и повышение ее объективности, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Минздрав России планирует изменить правила оформления больничных. Ведомство предложило разрешить получать листки нетрудоспособности самозанятым гражданам, которые платят налог на профессиональный доход.

Ярослав Нилов
Госдума
освидетельствование
медосмотры
