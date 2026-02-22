В Госдуме предупредили о новом порядке психиатрического освидетельствования Нилов: новые правила психиатрического освидетельствования вступают в силу

С 1 марта в России будут действовать новые правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для представителей отдельных профессий, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, из перечня видов работы, требующих освидетельствования, исключена деятельность, связанная с гостайной.

Приказом Минздрава, который вступает в силу 1 марта 2026 года, конкретизировано, что освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом, — уточнил Нилов.

Согласно новым правилам, если на обязательном медосмотре врач выявит признаки психического расстройства, работодатель будет обязан направить сотрудника на психиатрическое освидетельствование. Изменения направлены на упорядочивание процедуры и повышение ее объективности, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Минздрав России планирует изменить правила оформления больничных. Ведомство предложило разрешить получать листки нетрудоспособности самозанятым гражданам, которые платят налог на профессиональный доход.