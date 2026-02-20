Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 11:01

В России введут новый порядок формирования больничных

Минздрав предложил новый порядок выдачи больничных самозанятым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минздрав России планирует изменить правила оформления больничных, передает РИА Новости со ссылкой на проект приказа. Ведомство предлагает разрешить получать листки нетрудоспособности самозанятым гражданам, которые платят налог на профессиональный доход.

Внести изменения в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности <…> Листок нетрудоспособности также формируется (выдается) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — сказано в документе.

С 1 января в России запустили эксперимент: самозанятые могут добровольно платить взносы и получать оплачиваемые больничные. Для этого нужно выбрать страховую сумму — 35 или 50 тыс. рублей. Чем она выше, тем больше будет ежемесячный взнос и выплаты по больничному. Право на пособие появится только после шести месяцев регулярных платежей. Эксперимент продлится до конца 2028 года.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявлял, что в России могут изменить правила выплаты пособий по временной нетрудоспособности для иностранных граждан. Он выступил инициатором поправок в законопроект, предусматривающих введение для мигрантов с ВНЖ и РВП обязательного шестимесячного страхового стажа, без которого получение больничных станет невозможным.

Россия
Минздрав
больничные
самозанятые
