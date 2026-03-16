Девять российских военных пополнили санкционный список ЕС из-за Украины

Евросоюз добавил девять российских военных в список персональных санкций по Украине, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В мотивационной части указывается, что фигуранты списка якобы «способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее Евросоюз принял решение о продлении всех своих санкций против России. Согласно документу из официального журнала ЕС, рестрикции будут действовать до 24 февраля 2027 года.

После этого правительство Украины включило в санкционный список 10 паралимпийцев из России. Кроме того, под санкции со стороны Украины подпали 130 граждан России и Ирана и 48 юридических лиц из РФ, КНР и Ирана.

Между тем глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что решение США ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство. По ее мнению, эскалация на Ближнем Востоке не должна становиться причиной смещения фокуса международного сообщества с ситуации вокруг Украины.