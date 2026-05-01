День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 23:48

Почти все населенные пункты Запорожской области остались без света

Балицкий: в Запорожской области произошли массовые отключения электроснабжения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Запорожской области произошли масштабные перебои с электроснабжением, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в соцсети МАКС. По его словам, без света остались практически все населенные пункты региона.

Кратковременные отключения электроснабжения затронули практически все населенные пункты Запорожской области. Работы по восстановлению продолжаются, — написал Балицкий.

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области в ночь на 1 мая. Балицкий сообщил о повреждении нескольких объектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов региона. Он также подчеркнул, что энергетики прилагают все усилия для восстановления максимальной подачи электричества в регионе.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
электроснабжение
отключения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук назвал участников подготовки теракта в Одессе
На юге Украины после взрывов начался пожар и проблемы с электричеством
«Нужно увереннее начинать»: «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ
Самый большой позор: как США придумали бен Ладена, а потом убили его
США приступили к выводу войск из Германии
В Дубае отменили порог инвестиций для ВНЖ через жилье
Критика Тарасовой, Тутберидзе, трудности брака: как сейчас живет Трусова
Страны Балтии предупредили о последствиях при открытии неба для дронов ВСУ
Германию обвинили в молчании о «терроризме» вокруг «Северных потоков»
Трамп заявил о перестройке войск на Ближнем Востоке
Измены жене, ссора с сыном, свой клуб с Месси в составе: как живет Бекхэм
Особняк за 95 млн, мечты о Голливуде, брак: как живет Александр Петров
Ученые раскрыли секрет «маленьких красных точек» в космосе
Умерла звезда «Папиных дочек» и «Моей прекрасной няни»
Трусова призналась, что брак лишил ее покоя
В Дагестане легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру
Трамп заявил о возможном выводе войск США из Италии и Испании
В Новосибирской области загорелся ТЦ «Апельсин»
В вузах России могут заморозить цены на обучение
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.