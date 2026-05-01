Почти все населенные пункты Запорожской области остались без света Балицкий: в Запорожской области произошли массовые отключения электроснабжения

В Запорожской области произошли масштабные перебои с электроснабжением, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в соцсети МАКС. По его словам, без света остались практически все населенные пункты региона.

Кратковременные отключения электроснабжения затронули практически все населенные пункты Запорожской области. Работы по восстановлению продолжаются, — написал Балицкий.

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области в ночь на 1 мая. Балицкий сообщил о повреждении нескольких объектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов региона. Он также подчеркнул, что энергетики прилагают все усилия для восстановления максимальной подачи электричества в регионе.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.