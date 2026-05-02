В Дубае отменили порог инвестиций для ВНЖ через жилье

В Дубае изменили правила получения вида на жительство через покупку недвижимости. Теперь минимальный порог инвестиций, который ранее составлял $200 тысяч (около 14 994 515 рублей), отменен.

Раньше, чтобы оформить в Эмиратах ВНЖ, необходимо было купить жилую недвижимость более чем на $200 тысяч (около 14 994 515 рублей). Несмотря на отмену этого лимита, купить жилье все же необходимо, поэтому общее требование на получение документов сохраняется.

Однако есть исключения для долевых собственников. Если недвижимость во владении нескольких лиц, то минимальный размер должен составлять $109 тысяч (около 8 172 011 рублей).

Ранее Министерство иностранных дел ОАЭ ввело ограничения на поездки граждан страны в Иран, Ирак и Ливан. Решение принято на фоне текущих региональных событий, отметили в источнике.

До этого Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран — экспортеров нефти, известной как ОПЕК. То же касается и объединения ОПЕК+. Процесс выхода из обеих организаций прошел 1 мая. Это решение «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук назвал участников подготовки теракта в Одессе
На юге Украины после взрывов начался пожар и проблемы с электричеством
«Нужно увереннее начинать»: «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ
Самый большой позор: как США придумали бен Ладена, а потом убили его
США приступили к выводу войск из Германии
В Дубае отменили порог инвестиций для ВНЖ через жилье
Критика Тарасовой, Тутберидзе, трудности брака: как сейчас живет Трусова
Страны Балтии предупредили о последствиях при открытии неба для дронов ВСУ
Германию обвинили в молчании о «терроризме» вокруг «Северных потоков»
Трамп заявил о перестройке войск на Ближнем Востоке
Измены жене, ссора с сыном, свой клуб с Месси в составе: как живет Бекхэм
Особняк за 95 млн, мечты о Голливуде, брак: как живет Александр Петров
Ученые раскрыли секрет «маленьких красных точек» в космосе
Почти все населенные пункты Запорожской области остались без света
Умерла звезда «Папиных дочек» и «Моей прекрасной няни»
Трусова призналась, что брак лишил ее покоя
В Дагестане легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру
Трамп заявил о возможном выводе войск США из Италии и Испании
В Новосибирской области загорелся ТЦ «Апельсин»
В вузах России могут заморозить цены на обучение
Дальше
