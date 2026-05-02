В Дубае отменили порог инвестиций для ВНЖ через жилье

В Дубае изменили правила получения вида на жительство через покупку недвижимости. Теперь минимальный порог инвестиций, который ранее составлял $200 тысяч (около 14 994 515 рублей), отменен.

Раньше, чтобы оформить в Эмиратах ВНЖ, необходимо было купить жилую недвижимость более чем на $200 тысяч (около 14 994 515 рублей). Несмотря на отмену этого лимита, купить жилье все же необходимо, поэтому общее требование на получение документов сохраняется.

Однако есть исключения для долевых собственников. Если недвижимость во владении нескольких лиц, то минимальный размер должен составлять $109 тысяч (около 8 172 011 рублей).

Ранее Министерство иностранных дел ОАЭ ввело ограничения на поездки граждан страны в Иран, Ирак и Ливан. Решение принято на фоне текущих региональных событий, отметили в источнике.

До этого Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран — экспортеров нефти, известной как ОПЕК. То же касается и объединения ОПЕК+. Процесс выхода из обеих организаций прошел 1 мая. Это решение «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны».