Страны Балтии предупредили о последствиях при открытии неба для дронов ВСУ Доктороу: РФ не будет терпеть в случае открытия неба стран Балтии для дронов ВСУ

Россия не будет просто терпеть возможное открытие странами Балтии своего воздушного пространства для украинских беспилотников, заявил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу на YouTube-канале. Подобное, по его мнению, может привести к серьезным последствиям и обострению обстановки.

Он указал, что разрешение на полеты украинских дронов над их территорией способно стать фактором дальнейшей эскалации. Доктороу также подчеркнул, что Россия, как он считает, не будет игнорировать такие действия и воспримет их как нарушение своих красных линий.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с NEWS.ru заявил: страны Балтии понесут ответственность за помощь Украине с организацией беспилотных атак на Россию. По его словам, у РФ имеется военный потенциал, который позволяет дать отпор любому неприятелю.

До этого замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов сообщил, что украинские ударные беспилотники беспрепятственно пересекают воздушное пространство Польши и стран Балтии. По его словам, такие полеты наносят ущерб международной логистической системе.