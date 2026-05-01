01 мая 2026 в 11:40

Стало известно, какие страны могут объединиться против Украины

Политолог Перенджиев: Венгрия, Польша и Словакия могут выступить против Украины

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Венгрия, Польша, Словакия и Чехия могут выступить единым фронтом в составе вышеградской группы против Украины, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, для реализации своих территориальных интересов альянс может также вступить в конфронтацию с Евросоюзом.

Венгрия, Польша, Словакия и Чехия образуют вышеградскую группу. Вслед за Венгрией территориальный интерес к западной части Украины проявит Польша. Если два члена вышеградской группы будут иметь территориальные претензии к Украине, то и Словакия, я думаю, тоже найдет какой-то вопрос к Киеву. Чехия единственная из списка этих стран, которая не имеет прямой границы с Украиной, но может поддержать своих одногруппников в их интересах. Для реализации своих интересов вышеградская группа может выступить единым фронтом как в отношении Украины, так и против ЕС, — отметил он.

Ранее Перенджиев заявил, что лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому вскоре предстоит занять пост премьер-министра, готовит Евросоюз к возврату Закарпатья в состав страны. По его словам, в случае присоединения региона многие украинцы «побегут» в Венгрию.

Европа
Украина
Евросоюз
территории
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идет ва-банк»: журналист разоблачил Мерца и его мечту о милитаризации ФРГ
Трое детей пострадали в российском приграничье при обстрелах ВСУ
Москвичам рассказали, когда ждать метеорологическое лето
Mash: легендарный ведущий «В мире животных» завершил карьеру на ТВ
Мошенники начали вымогать деньги у пожилых под видом повышения пенсий
Московским дворникам предлагают зарплату до 108 тыс. рублей
Японский депутат пообещал передать таинственное послание чиновникам из РФ
Ученые узнали, как сахар влияет на работу клеток мозга
В Турции подготовили «сюрприз» для туристов, снизив один вид налога
Поиски Асылханова: последние новости 1 мая, что говорят семья и эксперты
Почему не работает Telegram сегодня, 1 мая: замедление, будет ли блокировка
ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВСУ
Россиян будут лишать прописки из-за одной уловки
В Росгвардии рассказали, как воры выбирают квартиры
ВСУ «мотивируют» своих солдат на продвижение заряженными минометами
Черноморский флот спас Россию от безэкипажных катеров ВСУ
Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор грибов
Росавиация ограничила действие сертификата базового авиаперевозчика Ижевска
Раскрыто, чем обернулась попытка главы ФИФА помирить Израиль и Палестину
«Лебедь, рак и щука»: Прилепин назвал главную проблему российских патриотов
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

