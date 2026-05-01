Стало известно, какие страны могут объединиться против Украины

Венгрия, Польша, Словакия и Чехия могут выступить единым фронтом в составе вышеградской группы против Украины, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, для реализации своих территориальных интересов альянс может также вступить в конфронтацию с Евросоюзом.

Венгрия, Польша, Словакия и Чехия образуют вышеградскую группу. Вслед за Венгрией территориальный интерес к западной части Украины проявит Польша. Если два члена вышеградской группы будут иметь территориальные претензии к Украине, то и Словакия, я думаю, тоже найдет какой-то вопрос к Киеву. Чехия единственная из списка этих стран, которая не имеет прямой границы с Украиной, но может поддержать своих одногруппников в их интересах. Для реализации своих интересов вышеградская группа может выступить единым фронтом как в отношении Украины, так и против ЕС, — отметил он.

Ранее Перенджиев заявил, что лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому вскоре предстоит занять пост премьер-министра, готовит Евросоюз к возврату Закарпатья в состав страны. По его словам, в случае присоединения региона многие украинцы «побегут» в Венгрию.