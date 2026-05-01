Ученые раскрыли секрет «маленьких красных точек» в космосе

Ученые с помощью рентгеновских наблюдений подтвердили теорию о так называемых звездах — черных дырах, написали в журнале The Astrophysical Journal Letters. Речь идет о загадочных объектах, которые ранее обнаружил космический телескоп James Webb.

Как уточняют астрономы, рентгеновский сигнал был зафиксирован в том же месте, где Webb заметил одну из таких точек. И теперь версия, по которой загадочные объекты являются плотными газовыми скоплениями, только усилилась в пользу факта. Исследователи считают, что внутри них может расти сверхмассивная черная дыра, которая и дает основную энергию.

Ученые считают, что маленькие красные точки могут стать одним из крупнейших космологических открытий телескопа Webb. Если гипотеза верна, эти объекты закроют пробел в вопросе формирования сверхмассивных черных дыр и галактик.

Для проверки версии астрономы сопоставили снимки Webb с архивными наблюдениями обсерватории Chandra NASA. Астроном Принстонского университета Энди Голдинг отметил, что рентгеновская точка хранилась в архивах Chandra больше десяти лет. Однако ее значение стало ясно только после появления Webb.

Уникальность объекта 3DHST-AEGIS-12014 заметили после того, как выяснили, что он по местонахождению совпадает с координатами этих точек. Энергия источника, отметили ученые, сопоставима с энергией квазаров.

