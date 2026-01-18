Астрономы готовятся показать первое в истории видео с черной дырой

Астрономы международного проекта «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT) весной могут впервые в истории записать видео черной дыры, сообщает The Guardian. По его информации, объектом съемки станет сверхмассивная черная дыра в галактике M87 размером с Солнечную систему и массой в 6 млрд солнц.

Но теперь астрономы готовятся впервые запечатлеть на видео сверхмассивную черную дыру в действии. <…> Телескоп Event Horizon Telescope будет отслеживать колоссальную черную дыру в центре галактики М87 в течение марта и апреля, — говорится в материале.

С марта по апрель сеть из 12 радиотелескопов, расположенных по всему миру — от Антарктиды до Испании и Кореи, — будет наблюдать за вращающимся диском вещества вокруг дыры, чтобы запечатлеть край ее горизонта событий. В 2019 году этот же проект получил первое в мире изображение тени черной дыры.

