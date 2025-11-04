Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 15:20

«10 трлн солнц»: гигантская черная дыра поразила ученых

AP: ученые из США обнаружили самую яркую вспышку от черной дыры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американские ученые зафиксировали самую яркую и наиболее удаленную от Земли вспышку от сверхмассивной черной дыры, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на исследование в Nature Astronomy. Свечение, вероятно, вызванное поглощением крупной звезды, достигало яркости 10 трлн солнц.

Ученые обнаружили самую яркую на сегодняшний день вспышку от сверхмассивной черной дыры, светящей с яркостью 10 трлн солнц, — говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что жители России в ночь на 6 ноября увидят одно из наиболее загадочных и живописных астрономических событий года — суперлуние охотника. Специалисты уточнили, что максимальное сближение Луны с Землей произойдет в 16:20 по московскому времени.

Кроме того, Институт прикладной геофизики сообщил о новой вспышке средней мощности класса M3.5, зарегистрированной на Солнце. Продолжительность события составила 25 минут.

Также в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS могло быть вызвано воздействием солнечных выбросов. По данным ученых, наиболее мощный выброс, зафиксированный 24 октября, был связан со вспышкой класса X на обратной стороне Солнца.

