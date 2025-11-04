Ученые предупредили россиян о новой мощнейшей вспышке на Солнце

На Солнце зафиксирована новая вспышка средней мощности класса M3.5, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Института прикладной геофизики. Продолжительность события составило 25 минут.

4 ноября в 04:48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N22E72) зафиксирована вспышка класса M3.5 продолжительностью 25 минут, — сказали в ИПГ.

Ранее после двухнедельного перерыва на Солнце зафиксирована мощная вспышка, свидетельствующая о возобновлении активности светила. Событие классификации M1.0, занимающее четвертую позицию по мощности после категории X, продолжалось 11 минут с 03:26 до 03:37 по московскому времени. Специалисты отметили, что данная вспышка не оказала воздействия на Землю. По оценкам исследователей, это явление знаменует начало нового этапа повышенной солнечной активности, пик которой прогнозируется в период с 3 по 9 ноября.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов сообщил о достижении пика солнечной активности в 2025 году в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в текущий период наблюдается существенное усиление интенсивности магнитных бурь.