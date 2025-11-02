Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 11:38

На Солнце снова появились вспышки после двухнедельного затишья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После двухнедельного затишья на Солнце вновь произошла мощная вспышка, сообщили 2 ноября в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Это свидетельствует о возобновлении активности светила.

На Солнце фиксируется возобновление сильной вспышечной активности, последний раз наблюдавшейся в середине октября и прерванной на 2 недели. Ночью, около 4 часов по Москве, на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, — говорится в сообщении.

Событие классификации M1.0, являющееся четвертым по мощности после категории X, продолжалось 11 минут — с 03:26 до 03:37 по московскому времени. Специалисты отметили, что эта вспышка не затронула Землю.

По мнению исследователей, данное событие знаменует начало нового этапа повышенной солнечной активности, максимум которой прогнозируется с 3 по 9 ноября. На видимой части звезды образовались два мощных магнитных центра, каждый из которых может породить серию энергичных вспышек. Как ожидается, воздействие активности на Землю может проявиться к середине следующей недели.

Ученые предупредили, что всплеск активности способен вызвать магнитные бури, которые могут повлиять на работу систем связи, навигации и энергосетей, а также стать причиной интенсивных полярных сияний.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов рассказал, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.

солнце
ученые
магнитные бури
вспышки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае раскрыли последствия атаки дронов ВСУ
Россиянка попала в реанимацию из-за неудачного удаления зуба
«Началась охота»: в России оценили опасность для жизни Мадуро
«Очень тревожно»: на Украине подсчитали госдолг и огорчились
Власти России озвучили сумму, выделенную на жилье для инвалидов
Названа реальная цель заявлений США о военной операции в Нигерии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 ноября: где сбои в России
На Солнце снова появились вспышки после двухнедельного затишья
Посольство поставило точку в споре о «царском наследстве» в Турции
Рособрнадзор оценит идею отмены языкового теста для детей мигрантов
Раскрыто, почему быть украинцем стало опасно в Польше
Омск готовится к платным парковкам: какими будут тарифы и как оплатить?
«Трагический пример»: Дмитриев объяснил причину кровавой резни в Англии
Волчанск, Дроновка, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 ноября
Канадский хоккеист покинул лед на носилках после стычки с Матвеем Мичковым
Человек погиб при пожаре в российском городе
Госдума обсуждает денежный бонус за трудоголизм
Стало известно о новой попытке десанта ГУР высадиться у Красноармейска
На северо-востоке России зафиксировали 20-градусные морозы
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит настоящая зима
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.