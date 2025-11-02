На Солнце снова появились вспышки после двухнедельного затишья

После двухнедельного затишья на Солнце вновь произошла мощная вспышка, сообщили 2 ноября в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Это свидетельствует о возобновлении активности светила.

На Солнце фиксируется возобновление сильной вспышечной активности, последний раз наблюдавшейся в середине октября и прерванной на 2 недели. Ночью, около 4 часов по Москве, на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, — говорится в сообщении.

Событие классификации M1.0, являющееся четвертым по мощности после категории X, продолжалось 11 минут — с 03:26 до 03:37 по московскому времени. Специалисты отметили, что эта вспышка не затронула Землю.

По мнению исследователей, данное событие знаменует начало нового этапа повышенной солнечной активности, максимум которой прогнозируется с 3 по 9 ноября. На видимой части звезды образовались два мощных магнитных центра, каждый из которых может породить серию энергичных вспышек. Как ожидается, воздействие активности на Землю может проявиться к середине следующей недели.

Ученые предупредили, что всплеск активности способен вызвать магнитные бури, которые могут повлиять на работу систем связи, навигации и энергосетей, а также стать причиной интенсивных полярных сияний.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов рассказал, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.