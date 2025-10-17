Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 02:20

Названа причина особо мощных магнитных бурь в 2025 году

Физик Кузнецов: на 2025 год пришелся пик солнечной активности за 11 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла, заявил NEWS.ru профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.

Поскольку солнечная активность — явление постоянное, магнитные бури случаются регулярно. Слабые могут происходить несколько раз в месяц, а сильные — несколько раз в год. Частота магнитных бурь напрямую зависит от 11-летнего цикла солнечной активности. 2025 год считается периодом пика солнечной активности, так называемый солнечный максимум. Обычно в это время частота и сила магнитных бурь значительно возрастают, — пояснил Кузнецов.

Он объяснил, что солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой Земли двумя способами. С одной стороны, по словам Кузнецова, часть энергии сжимает защитное поле со стороны Солнца, с другой — вместе с плазмой проникает внутрь, скапливаясь в хвосте магнитосферы, который находится с обратной стороны Земли.

Начальная фаза магнитной бури длится от 10 минут до шести и более часов и характеризуется резким усилением магнитного поля Земли. Главная фаза продолжается от трех до 20 часов. Солнечная плазма проникает внутрь магнитного поля Земли и начинает его «раскачивать». Это самая мощная и опасная часть бури. Заряженные частицы по силовым линиям обрушиваются на полярные регионы, вызывая полярные сияния и мощные электрические токи в ионосфере. Фаза восстановления длится до пяти суток, в течение которых магнитное поле возвращается к своему нормальному состоянию, — заключил Кузнецов.

Терапевт Ирина Ярцева ранее заявила, что метеозависимым людям следует оставаться дома во время магнитных бурь. По ее словам, реакция на такие явления у каждого человека индивидуальна.

