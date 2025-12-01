Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве

Самодельное взрывное устройство могло стать причиной взрыва машины Toyota Land Cruiser, которая принадлежит 41-летнему специалисту в области квантовой электроники, в городе Московский Новой Москвы, передает Telegram-канал «112». По его информации, СВУ могло быть под водительским сидением. Эту версию среди прочих рассматривают правоохранители.

До этого стало известно, что владелец автомобиля находится в командировке. НИИ «Полюс» им. Стельмаха, где он работает, разрабатывает и производит продукцию военного и гражданского назначения.

Также в Сети появились кадры с последствиями мощного взрыва, прогремевшего в дагестанском Каспийске. На опубликованном видео можно увидеть, как очевидцы идут к месту происшествия, во дворе валяются обломки. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму. Планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного агента ГУР ликвидировали. В Сети появилась запись разговора исполнителя теракта в Крыму с сотрудником украинской военной разведки Рустемом Фахриевым, которого считают организатором покушения. На записи слышно, как он предлагал агенту также убить жену и ребенка предполагаемой жертвы.