Владельцем взорвавшейся в Новой Москве машины оказался ученый из «оборонки» Владельцем взорвавшейся в Новой Москве машины оказался ученый НИИ «Полюс»

Владельцем взорвавшейся в Новой Москве машины оказался специалист в области квантовой электроники НИИ «Полюс» им. Стельмаха, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, 41-летний ученый сейчас находится в командировке. Институт разрабатывает и производит продукцию военного и гражданского назначения.

Взрыв произошел на Радужной улице возле ЖК «Град Московский». На месте происшествия работают спасательные службы. Информация о пострадавших или жертвах не приводится.

Ранее в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание в производственном здании. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, также было зафиксировано частичное обрушение крыши. По данным МЧС, на месте происшествия никто не пострадал, погибших нет.

До этого в квартире москвички произошел пожар во время ремонта. Девушка решила перекрасить кран в черный цвет и проводила работы при зажженных свечах. Для удаления пятен она использовала обезжириватель, пары которого вспыхнули от пламени. В результате огонь охватил ванную комнату.