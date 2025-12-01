День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:56

Владельцем взорвавшейся в Новой Москве машины оказался ученый из «оборонки»

Владельцем взорвавшейся в Новой Москве машины оказался ученый НИИ «Полюс»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Владельцем взорвавшейся в Новой Москве машины оказался специалист в области квантовой электроники НИИ «Полюс» им. Стельмаха, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, 41-летний ученый сейчас находится в командировке. Институт разрабатывает и производит продукцию военного и гражданского назначения.

Взрыв произошел на Радужной улице возле ЖК «Град Московский». На месте происшествия работают спасательные службы. Информация о пострадавших или жертвах не приводится.

Ранее в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание в производственном здании. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, также было зафиксировано частичное обрушение крыши. По данным МЧС, на месте происшествия никто не пострадал, погибших нет.

До этого в квартире москвички произошел пожар во время ремонта. Девушка решила перекрасить кран в черный цвет и проводила работы при зажженных свечах. Для удаления пятен она использовала обезжириватель, пары которого вспыхнули от пламени. В результате огонь охватил ванную комнату.

машины
пожары
Москва
ученые
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
В ОАЭ нашли останки криптобизнесмена Новака и его жены
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский высказался о переговорах с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Песков назвал очевидной причастность Киева к атаке на КТК
Песков раскрыл, кого Путин планирует принять в Кремле
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.