В Новой Москве автомобиль вспыхнул во дворе жилого дома

В Новой Москве на Радужной улице возле ЖК «Град Московский» произошло возгорание легкового автомобиля, передает Telegram-канал Baza. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы.

Информации о пострадавших пока не поступало. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание в производственном здании. Площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров, также было зафиксировано частичное обрушение кровли. По данным МЧС, на месте происшествия никто не пострадал, погибших нет.

До этого в квартире москвички произошел пожар во время ремонта. Девушка решила перекрасить кран в черный цвет и проводила работы при зажженных свечах. Для удаления пятен она использовала обезжириватель, пары которого вспыхнули от пламени. В результате огонь охватил ванную комнату.

Также на внешней стороне 69-го километра МКАД произошло возгорание грузового автомобиля. Информации о пострадавших не поступало. Из-за происшествия движение в этом районе было затруднено.