На 69-м км МКАД вспыхнул грузовик

Грузовой автомобиль загорелся на внешней стороне 69-го километра МКАД, информация о пострадавших не поступила, передает пресс-служба столичного дептранса. Движение в районе дорожно-транспортного происшествия в настоящее время затруднено.

На внешней стороне 69 км МКАД (после съезда № 69) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — сказано в сообщении.

До этого массовое ДТП с участием 10 машин (в том числе автомобиль такси) произошло на 19-м км МКАД, в результате столкновения образовался затор на дороге. По предварительной информации, причиной массовой аварии могла стать скользкая дорога. Также сообщалось об одном пострадвшем, ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Ленинградской области перекрыли движение транспорта по участку федеральной трассы А-121 «Сортавала», после того как там перевернулся грузовой автомобиль. В результате аварии повреждена опора автоматизированной системы управления движением. На место прибыли специалисты дорожных и оперативных служб.