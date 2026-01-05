«Большая дубинка»: стали известны будущие шаги Трампа в Латинской Америке

Странам Латинской Америки следует готовиться к дальнейшей радикализации политики Вашингтона в регионе, заявил в беседе с ТАСС латиноамериканист Валерий Перунов. По мнению собеседника, республиканец не воспринимает удар по Венесуэле как нечто из ряда вон выходящее, поскольку считает Каракас «вотчиной» американцев.

Он отметил, что в целях безопасности латиноамериканские страны должны объединиться. По мнению политолога, Трампу не нужен сильный регион, где государства сотрудничают между собой и развивают совместную экономику.

Венесуэла — пока лишь первый такой пример, во многом показательный, в первую очередь для латиноамериканских правительств. <…> Не зря Трампа иногда сравнивали с Теодором Рузвельтом, имея в виду его политику «большой дубинки». Стоял вопрос, насколько далеко Трамп способен зайти в своих угрозах. Вспомним его предостережения в адрес Мексики, Кубы и Колумбии, — сказал эксперт.

Ранее правительство Швейцарии распорядилось о заморозке всех счетов президента Венесуэлы Николаса Мадуро и близких к нему лиц. Власти приняли это решение, чтобы остановить вывод капитала за рубеж. На действующих членов правительства ограничения пока не распространяются. Если незаконность средств подтвердится, Швейцария планирует потратить их на помощь венесуэльскому народу.