Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:03

«Большая дубинка»: стали известны будущие шаги Трампа в Латинской Америке

Политолог Перунов: США продолжат посылать угрозы в адрес стран Латинской Америки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

Странам Латинской Америки следует готовиться к дальнейшей радикализации политики Вашингтона в регионе, заявил в беседе с ТАСС латиноамериканист Валерий Перунов. По мнению собеседника, республиканец не воспринимает удар по Венесуэле как нечто из ряда вон выходящее, поскольку считает Каракас «вотчиной» американцев.

Он отметил, что в целях безопасности латиноамериканские страны должны объединиться. По мнению политолога, Трампу не нужен сильный регион, где государства сотрудничают между собой и развивают совместную экономику.

Венесуэла — пока лишь первый такой пример, во многом показательный, в первую очередь для латиноамериканских правительств. <…> Не зря Трампа иногда сравнивали с Теодором Рузвельтом, имея в виду его политику «большой дубинки». Стоял вопрос, насколько далеко Трамп способен зайти в своих угрозах. Вспомним его предостережения в адрес Мексики, Кубы и Колумбии, — сказал эксперт.

Ранее правительство Швейцарии распорядилось о заморозке всех счетов президента Венесуэлы Николаса Мадуро и близких к нему лиц. Власти приняли это решение, чтобы остановить вывод капитала за рубеж. На действующих членов правительства ограничения пока не распространяются. Если незаконность средств подтвердится, Швейцария планирует потратить их на помощь венесуэльскому народу.

США
Латинская Америка
Дональд Трамп
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не видим препятствий»: Минпромторг о ремоторизации Superjet-100
Хрустящее золото для будничного ужина . Картофельные дольки с пармезаном и прованскими травами — просто, сытно, безупречно
Девушка повторила тренд из соцсетей и получила пузыри на коже вместо лайков
Обломки БПЛА упали на жительницу липецкого города
Свиридова похвасталась фотографией с 22-летним красавчиком
Экс-помощница Байдена раскрыла его истинное отношение к России
«Империализм в чистом виде»: в Германии осудили США за атаку на Венесуэлу
Сотрудники многострадального Лувра решили проучить Министерство культуры
Стала известна дата похорон Хорошева
Десятки человек вышли к суду в Нью-Йорке на фоне скандала с Мадуро
Пожизненное или смертная казнь? Как судят Мадуро, в чем его обвинили США
Политолог раскрыл, чем может обернуться для Трампа атака на Венесуэлу
Жильцы трех домов на Кубани остались без крова из-за снега
Дело Мадуро рассмотрит судья Хеллерштейн, выносивший решение против Трампа
Полиция задержала хирурга-самоучку из клиники, где умерла блогерша
Блогер раскрыл, почему Зеленский встревожился после ударов США по Венесуэле
Налоговый вычет: как вернуть часть уплаченных налогов
Названа причина, по которой Долина не передала квартиру Лурье в срок
В Германии задержали бывшего депутата Рады из-за финансовых афер
Харьков содрогнулся от серии взрывов
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.